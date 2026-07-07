Thường xuyên ăn tối muộn, nam thanh niên 33 tuổi gánh cùng lúc 6 bệnh

(VTC News) -

Anh B.Đ.A (33 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi cầm trên tay kết quả khám sức khỏe cách đây một tuần. Chỉ sau hơn một tháng tăng 4kg, thường xuyên thèm đồ ngọt, ăn nhiều cơm hơn, nhanh đói và ngủ không sâu giấc, anh phát hiện mình mắc cùng lúc tiểu đường type II, rối loạn mỡ máu nặng, gan nhiễm mỡ độ III, gút, béo phì và đã xuất hiện dấu hiệu tổn thương thận.

Điều khiến nam thanh niên bất ngờ là trước đó anh gần như không có triệu chứng rõ rệt. Không mệt mỏi, không khát nước nhiều, không tê bì tay chân, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường nên anh cho rằng việc tăng cân và thay đổi khẩu vị chỉ là hệ quả của công việc bận rộn và nhịp sống thất thường.

Vì vậy, khi tổ dân phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ, anh chỉ đăng ký tham gia với tâm lý “khám cho biết”. Không ngờ, tờ kết quả xét nghiệm với hàng loạt chỉ số vượt ngưỡng.

Ngỡ ngàng với tờ kết quả xét nghiệm ‘đỏ rực’ (Ảnh minh họa)

Chỉ số HbA1c - chỉ số phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng ba tháng - lên tới 8,03%, trong khi mức bình thường dưới 5,7%, cho thấy tình trạng tăng đường huyết diễn ra âm thầm từ lâu. Triglyceride đạt 11,93 mmol/L, gần gấp 7 lần ngưỡng bình thường. Cholesterol toàn phần, LDL cholesterol (mỡ máu xấu), men gan và axit uric đều tăng cao.

Lo ngại những bất thường này, anh tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec để kiểm tra chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận người bệnh cao 1,70m nhưng nặng tới 93kg, chỉ số BMI đạt 32,18, thuộc nhóm béo phì độ II.

Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp còn phát hiện gan nhiễm mỡ độ III - mức độ nặng nhất của bệnh. Xét nghiệm nước tiểu ghi nhận protein niệu, dấu hiệu cảnh báo sớm tổn thương thận do tiểu đường.

Sau khi tổng hợp các kết quả, bác sĩ chẩn đoán anh mắc đồng thời tiểu đường type II, rối loạn mỡ máu nặng, gan nhiễm mỡ độ III, gút, béo phì và đã xuất hiện biến chứng sớm trên thận.

Lối sống tưởng vô hại lại là “thủ phạm”

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy phần lớn bệnh lý của anh A. đều liên quan trực tiếp đến lối sống kéo dài nhiều năm. Do gia đình kinh doanh quán ăn, anh thường xuyên ăn tối rất muộn, thậm chí ăn thêm vào ban đêm với lượng lớn tinh bột. Công việc cũng khiến anh hầu như không có thời gian vận động hay tập thể dục.

Không chỉ vậy, khoảng một năm trước, anh từng xuất hiện cơn gút cấp nhưng sau khi hết đau tự ý ngừng thuốc và không theo dõi axit uric định kỳ. Yếu tố di truyền cũng góp phần làm tăng nguy cơ khi cả bố và mẹ anh đều mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type II và rối loạn mỡ máu.

Theo các bác sĩ Medlatec, trường hợp của anh A. không phải cá biệt. Thời gian gần đây, số người dưới 40 tuổi đến khám và phát hiện đồng thời nhiều rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng axit uric hay béo phì có xu hướng gia tăng.

Điểm chung của nhóm bệnh nhân này là thường xuyên ăn tối muộn, thức khuya, ít vận động, thừa cân hoặc béo phì và chỉ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe định kỳ hoặc đi khám vì một vấn đề hoàn toàn khác.

Điều đáng lo ngại là phần lớn người bệnh đều không có triệu chứng điển hình. Nhiều người vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường nên chủ quan, cho rằng mình còn trẻ, chưa thể mắc các bệnh vốn được xem là của tuổi trung niên.

Ăn tối muộn suốt nhiều năm, nam thanh niên không nghĩ đến hậu quả khôn lường (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, điều đáng sợ nhất của hội chứng chuyển hóa không phải là những con số bất thường trên phiếu xét nghiệm mà là các biến chứng âm thầm trên tim mạch, gan, thận và mạch máu.

Theo bảng phân tầng nguy cơ tim mạch của Bộ Y tế và Hội Tim mạch học Việt Nam, người mắc tiểu đường kèm nhiều yếu tố nguy cơ hoặc đã xuất hiện tổn thương cơ quan đích như protein niệu sẽ được xếp vào nhóm nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao.

Điều này đồng nghĩa với việc một người mới ngoài 30 tuổi hoàn toàn có thể có hệ mạch máu bị xơ vữa và lão hóa tương đương người 60-70 tuổi nếu không điều trị tích cực và thay đổi lối sống. Khi đó, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy thận hay xơ gan sẽ đến sớm hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Các bác sĩ cho biết sau một tháng điều trị kết hợp dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, sức khỏe của anh A. đã cải thiện, cân nặng giảm khoảng 2kg. Tuy nhiên, quá trình điều trị các bệnh chuyển hóa là hành trình lâu dài, đòi hỏi người bệnh phải duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và tái khám định kỳ.

Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như tăng cân nhanh, vòng bụng lớn dần, thường xuyên thèm đồ ngọt, nhanh đói hoặc mệt mỏi kéo dài. Đây có thể là những tín hiệu sớm của các rối loạn chuyển hóa đang diễn tiến âm thầm.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ từ một đến hai lần mỗi năm, đặc biệt là các xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, thận và axit uric, sẽ giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, khi các biến chứng nguy hiểm vẫn còn có thể phòng tránh.