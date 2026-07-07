Đóng phim từ 16 tuổi, Tăng Thanh Hà trở thành 'ngọc nữ màn ảnh' thế nào?

Hơn 2 thập kỷ kể từ ngày bước chân vào showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được danh xưng “ngọc nữ của màn ảnh Việt".

Trước những phân tích lan truyền trên mạng xã hội về một cụm thi tập trung nhiều điểm 10 môn Toán, Sở GD&ĐT Lào Cai thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ dữ liệu.

Bánh tét là linh hồn trong mâm cỗ xuân phương Nam; cái tên mộc mạc này ẩn chứa những giải mã thú vị về thói quen sinh hoạt và hành trình tiếp biến văn hóa.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau những diễn biến liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quyết định tăng giá hàng loạt phần cứng từ 15% đến 30% của Apple đang làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh giá đối với dòng sản phẩm chiến lược là iPhone.

Các đại biểu trong Hội đồng thẩm định nhất trí 100% thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cuộc tái cơ cấu từ Thaco Auto, Toyota và VinFast nhằm điều chỉnh nguồn lực và cạnh tranh thị phần.

Hãng siêu xe Ý vừa ghi nhận cột mốc ấn tượng khi toàn bộ suất phân phối dành cho mẫu xe điện Luce có giá gần 4 triệu nhân dân tệ đã tìm thấy chủ nhân.

Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi những người có tư liệu liên quan cung cấp thông tin để xác định nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968.

Chỉ trong 2 ngày, hơn 3.000 lượt khách, loạt giao dịch được thực hiện cùng hơn 60 thương hiệu xuất hiện trong một điểm hẹn chưa từng có của thị trường cưới Việt Nam.

Trailer đầu tiên "Hoàng hậu cuối cùng" hé lộ tạo hình của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương hoàng hậu cùng những bi kịch, góc khuất hoàng gia.

Chào đời ở tuần thai 31, chỉ nặng 1,5kg và mắc nhiều dị tật tim bẩm sinh phức tạp, bé trai được các bác sĩ BV Tim Hà Nội phẫu thuật sửa toàn bộ cấu trúc tim.

Nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản có thể tạo giá trị từ nhu cầu ở, khai thác và tích lũy, đó là định hướng mà Noble Palace Ha Long theo đuổi.