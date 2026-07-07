Tác giả câu thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua lời kể đồng nghiệp
Dù biết nhà thơ Bùi Thanh Tuấn điều trị bạo bệnh nhiều năm nay, đồng nghiệp vẫn không khỏi thương tiếc khi nghe tin anh đã ra đi mãi mãi.
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
Sinh thời, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn từng trải qua thời gian chiến đấu kiên cường với bệnh ung thư vòm họng.
Tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua đời
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả phần lời của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” vừa qua đời vào ngày 6/7, hưởng dương 52 tuổi.
Đóng phim từ 16 tuổi, Tăng Thanh Hà trở thành 'ngọc nữ màn ảnh' thế nào?
Hơn 2 thập kỷ kể từ ngày bước chân vào showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được danh xưng “ngọc nữ của màn ảnh Việt".
Lào Cai rà soát phản ánh về cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán
Trước những phân tích lan truyền trên mạng xã hội về một cụm thi tập trung nhiều điểm 10 môn Toán, Sở GD&ĐT Lào Cai thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ dữ liệu.
Thường xuyên ăn tối muộn, nam thanh niên 33 tuổi gánh cùng lúc 6 bệnh
Nam thanh niên phát hiện mình mắc cùng lúc tiểu đường type II, rối loạn mỡ máu nặng, gan nhiễm mỡ độ III, gút, béo phì và xuất hiện dấu hiệu tổn thương thận.
Bị nghị sĩ Paraguay miệt thị, Mbappe nổi giận đáp trả
Tiền đạo Kylian Mbappe lên tiếng đáp trả mạnh mẽ nữ thượng nghị sỹ Paraguay Celeste Amarilla sau phát ngôn kỳ thị chủng tộc.
Vì sao gọi là bánh tét?
Bánh tét là linh hồn trong mâm cỗ xuân phương Nam; cái tên mộc mạc này ẩn chứa những giải mã thú vị về thói quen sinh hoạt và hành trình tiếp biến văn hóa.
Hình ảnh mới nhất tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau vụ 146 điểm 10 môn Toán
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau những diễn biến liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
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Hội đồng thẩm định nhất trí cao với đề án thành lập thành phố Quảng Ninh
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