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Lãi suất tiền gửi cao: Gửi tiết kiệm, mua vàng hay đầu tư đất? Chuyên gia Phạm Xuân Hòe đưa ra góc nhìn về chiến lược phân bổ dòng tiền, nên gửi tiết kiệm, tích lũy vàng hay đầu tư bất động sản.

Thế giới sẽ sao trong 10 năm tới khi tiến dần ngưỡng nóng diệt vong? Nhiều quốc gia trên thế giới đang "oằn mình" chống lại hiện tượng thời tiết cực đoan khi nền nhiệt tăng cao khiến sức khoẻ con người bị bào mòn nhanh hơn.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 7/7 và sáng 8/7 Cập nhật lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 7/7 và sáng 8/7: Chi tiết thời gian, địa điểm và kênh phát sóng trực tiếp trận đấu theo giờ Việt Nam.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 7/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Bài viết dưới đây sẽ cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 7/7/2026.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 7/7: TP.HCM và nhiều nơi có mưa dông chiều tối Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 7/7 một số nơi có thể xuất hiện mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh, TP.HCM nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 32-34°C.

Cuộc sống ở tuổi U70 sau khi giải nghệ của tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Ở tuổi 65, nam diễn viên này không có kế hoạch đóng phim để dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống.

Tin xe 7/7: SUV Geely 1.128 mã lực lộ diện, Lynk & Co 02 tăng tốc sạc Lynk & Co 02 chuẩn bị nâng cấp lên nền tảng 800 V, Tank 300 có thêm bản Hi4-Z chạy điện 200 km, Geely Galaxy Cruiser 700 lộ nội thất và hệ truyền động 1.128 mã lực.

5 ý tưởng thiết kế nhà tiện nghi, ít tốn tiền Một vài giải pháp thông minh ngay từ giai đoạn lên ý tưởng cũng có thể giúp không gian sống tiện nghi và tiết kiệm đáng kể ngân sách.

Cháy rừng hoành hành ở châu Âu sau đợt nắng nóng kỷ lục Các vụ cháy rừng nghiêm trọng bùng phát khắp khu vực Nam Âu sau đợt nắng nóng kỷ lục, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 7/7: Nắng nóng 32-35°C, vài nơi có mưa dông Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 7/7 miền Trung tiếp tục duy trì ngày nắng nóng, nhưng về chiều tối và tối nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Lớp chuyên Văn gây sốt khi 3 học sinh cùng đạt 9,75 điểm Ngữ văn cao nhất nước Ba nữ sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế cùng đạt 9,75 điểm Ngữ văn, dù có cách học khác nhau, cả ba đều không chọn học thuộc văn mẫu.

HLV Bồ Đào Nha: Không vô địch World Cup, ở lại chẳng còn ý nghĩa Huấn luyện viên Roberto Martinez xác nhận chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Giá vàng hôm nay 7/7: Suy giảm mạnh Sáng 7/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.163 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Sức mạnh 'quái vật hạt nhân' vừa được hải quân Nga nâng cấp toàn diện Hai lò phản ứng hạt nhân giúp tuần dương hạm Admiral Nakhimov sở hữu khả năng hoạt động mà phần lớn tàu chiến mặt nước hiện nay khó sánh kịp.