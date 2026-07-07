Toàn cảnh bến xe thứ 7 ở Hà Nội trước ngày khai thác

Sau hơn một năm triển khai xây dựng, dự án bến xe khách Yên Sở (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Khi đưa vào khai thác, đây sẽ là bến xe khách thứ 7 của Thủ đô, đồng thời được kỳ vọng góp phần giảm tải cho bến xe Giáp Bát khi tiếp nhận nhiều tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nhất là các tuyến đi các tỉnh phía Nam.