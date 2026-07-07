(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 7/7 và sáng 8/7 có 2 trận đấu. Argentina sẽ gặp Ai Cập trên sân Mercedes-Benz (Georgia, Mỹ). Trong khi đó, Thụy Sỹ đối đầu Colombia tại sân BC Place (Vancouver, Canada).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 7/7 và sáng 8/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 7/7 23h Argentina vs Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9 8/7 3h Thụy Sỹ vs Colombia VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde sau 120 phút là lời cảnh báo cần thiết với Argentina. Nhà đương kim vô địch đã trải qua trận đấu đầy khó khăn và hiểu rằng từ vòng knock-out trở đi, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Trải nghiệm ấy được kỳ vọng sẽ giúp Lionel Messi và các đồng đội bước vào cuộc chạm trán với Ai Cập với sự thận trọng và quyết tâm lớn hơn.

Argentina vừa có chiến thắng khó khăn với tỷ số 3-2 trước Cape Verde ở vòng 1/16. (Ảnh: AP)

Ở chiều ngược lại, Ai Cập đang tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi mở màn bằng trận hòa trước Bỉ, sau đó đánh bại New Zealand để tạo lợi thế trong cuộc đua đi tiếp trước khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Đến vòng 1/8, họ tiếp tục chứng minh bản lĩnh bằng chiến thắng trước Australia trên chấm luân lưu, cho thấy đây là tập thể giàu tinh thần chiến đấu và rất khó khuất phục ở những thời khắc quyết định.

Thụy Sỹ đang âm thầm khẳng định vị thế của mình tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Murat Yakin không dựa vào những ngôi sao nổi bật mà thành công nhờ sự gắn kết, kỷ luật và khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ. Sau khi vượt qua vòng bảng mà không thua trận nào, Thụy Sỹ tiếp tục đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 1/16 với thế trận giàu tính kiểm soát, phòng ngự kín kẽ và tận dụng hiệu quả các tình huống phản công.

Bên kia chiến tuyến, Colombia cũng duy trì phong độ rất ổn định từ đầu giải. Đại diện Nam Mỹ kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu bảng K sau khi lần lượt đánh bại Uzbekistan và CHDC Congo, đồng thời cầm hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng. Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, đội bóng của HLV Nestor Lorenzo tiếp tục thể hiện sự lì lợm khi vượt qua Ghana với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công sớm của Jhon Arias.