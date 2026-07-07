Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/7/2026 - XSQNA 7/7

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 7/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 7/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/7/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 7/7/2026

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- XSQNA 30/6/2026

Kết quả xổ số ngày 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng như sau:

XSQNA 30/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 30/6/2026.

- XSQNA 23/6/2026

Kết quả xổ số ngày 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng có giải đặc biệt là 548935 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 23/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026.

- XSQNA 16/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam công bố kết quả xổ số ngày 16/6/2026 với giải đặc biệt là 611482 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 16/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/6/2026.

- XSQNA 9/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 275897 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNA 9/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm ngàn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT có đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT gồm đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.