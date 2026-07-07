Mua hết rau cho lão nông, vlogger bị bạo lực mạng khi cụ gặp nạn trên đường về

(VTC News) -

Mạng xã hội Trung Quốc mấy ngày qua rúng động trước một câu chuyện đau lòng, khi hành động tốt đẹp của một vlogger lại kết thúc bằng bi kịch. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 25/6, anh Trương, một vlogger sống tại tỉnh Hà Nam, đăng clip ghi lại cảnh mình giúp đỡ một ông cụ Cảnh 81 tuổi.

Video cho thấy anh Trương đã thu mua lại toàn bộ số rau củ của ông Cảnh để ông sớm được về nghỉ ngơi. Để cảm ơn, ông cụ chỉ tính giá 0,8 nhân dân tệ (khoảng 3.000 đồng) cho mỗi kg. Tổng số tiền mua 75kg rau chân vịt, dưa chuột và cà tím là 60 nhân dân tệ (khoảng 220 nghìn đồng).

Trong lúc cân, anh Trương còn tinh nghịch đặt chân lên bàn cân để tăng trọng lượng nhằm giúp cụ ông kiếm thêm chút đỉnh. Anh cũng hài hước ngỏ ý xin cụ một bữa trưa miễn phí.

Nam vlogger họ Trương mua hết rau để giúp cụ ông Cảnh về nhà sớm.

Ông Cảnh gật đầu không chút đắn đo, nhưng cuối cùng Trương mới là người trả tiền cho bữa ăn thịnh soạn gồm hai tô mì hầm lớn và bốn món mặn.

Bên bàn ăn, ông Cảnh tâm sự mình có hai người con gái, nhưng con gái lớn đã tự tử vì trầm cảm từ 15 năm trước. Giờ đây, ở tuổi 81, ông cụ vẫn phải tảo tần sớm hôm để nuôi 2 đứa cháu ngoại. Lão nông bộc bạch rằng ông chưa được ăn món mì hầm này bao giờ vì đối với ông, nó quá đắt đỏ.

Khi ra về, anh Trương còn chu đáo bảo cụ gói phần thức ăn thừa mang về cho vợ và cháu ở nhà.

Đoạn video đang khiến bao người ấm lòng thì xuất hiện dòng bình luận của cháu ngoại của ông Cảnh, thông báo về sự ra đi đột ngột của ông cụ. Người cháu trai cho biết, ông ngoại anh gặp tai nạn giao thông và qua đời trên đường về nhà sau bữa trưa hôm đó.

Gia đình tìm thấy rất nhiều đồ ăn tại hiện trường vụ tai nạn, những món mà sinh thời cụ Cảnh luôn coi là xa xỉ và không bao giờ dám mua. Cả nhà đều bàng hoàng, không hiểu chuyện gì cho đến khi xem được đoạn video của anh Trương.

Chàng trai trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nam vlogger: “Đây là bữa ăn cuối cùng, và đoạn video này cũng là những thước phim cuối cùng của ông. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ngoại mình hạnh phúc đến thế”.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia buồn, rất nhiều bình luận lại mang tính chỉ trích. Có người cay nghiệt cho rằng, nếu anh Trương không giữ cụ ông lại ăn trưa thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Trước búa rìu dư luận nhắm vào người từng giúp đỡ ông mình, người cháu một lần nữa lên tiếng bảo vệ anh Trương: “Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, ông tôi đã gặp được một người tốt mua hết rau và mời ông bữa trưa mà cả đời ông chưa từng dám nghĩ tới. Nếu hành động tử tế bị chỉ trích và không được bảo vệ, thì liệu sau này còn ai dám làm việc tốt nữa?”.

Một phụ nữ tự nhận là cháu gái của lão nông cũng nghẹn ngào: “Bác tôi cả đời trồng rau, sống một đời tằn tiện, chắt chiu. Đó là bữa ăn lớn đầu tiên và duy nhất trong đời bác”.

Ba ngày sau biến cố, anh Trương đăng tải video mới, cho biết anh đã gửi lại toàn bộ tư liệu hình ảnh ngày hôm đó cho gia đình ông Cảnh. Anh cũng ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ gia đình trong tương lai và sẽ tôn trọng mọi tâm nguyện của họ.

Dù vẫn còn những bình luận buộc tội, làn sóng dư luận Trung Quốc hiện tại nghiêng về phía ủng hộ nam vlogger. “Nếu có ai đáng bị lên án, thì đó phải là tài xế bất cẩn gây tai nạn, chứ không phải người làm việc thiện”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác xót xa viết: “Mỗi người một số mệnh. Có lẽ ngày hôm đó số mệnh của cụ đã tận. Thấu hiểu một đời cơ cực của cụ, ông trời đã phái một người tốt đến để cụ được ăn một bữa thật ngon trước khi nhắm mắt xuôi tay”.