Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/7/2026 - XSDLK 7/7

Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 7/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 7/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/7/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 7/7/2026

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- XSDLK 30/6/2026

Kết quả xổ số ngày 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng như sau:

XSDLK 30/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 30/6/2026.

- XSDLK 23/6/2026

Kết quả xổ số ngày 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng có giải đặc biệt là 743275 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 23/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 23/6/2026.

- XSDLK 16/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công bố kết quả xổ số ngày 16/6/2026 với giải đặc biệt là 503026 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 16/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 16/6/2026.

- XSDLK 9/6/2026

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 397486 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDLK 9/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 9/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm ngàn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2 có đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4 có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6 gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 7 gồm đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

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