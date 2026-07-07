Hà Nội duyệt quy hoạch tổ hợp trường đua ngựa 125 ha tại Sóc Sơn

(VTC News) -

UBND xã Sóc Sơn (Hà Nội) vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa.

Đồ án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điểm vui chơi thu hút người dân và khách du lịch. Đồng thời là cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nghiên cứu lập các dự án đầu tư theo quy định.

Cụ thể, phía bắc dự án giáp tuyến đường liên khu vực, phía nam giáp chân núi Đôi, phía đông giáp khu dân cư thôn Xuân Dục và phía tây giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Dự án tổ hợp trường đua ngựa 125 ha có sức chứa 30.000 khán giả ở xã Sóc Sơn. (Ảnh minh hoạ)

Diện tích lập quy hoạch dự án khoảng 125 ha. Trong đó, đất xây trường đua ngựa chiếm 75% (khoảng 93,7 ha), mật độ xây dựng tối đa 65,5%, tầng cao tối đa 6 tầng. Trong khu vực này dự kiến bố trí khán đài có sức chứa 30.000 khán giả, đường đua với 2 đường chạy cát, 1 đường chạy cỏ rộng 25 m và khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Tổ hợp trường đua còn có khu thương mại dịch vụ rộng 3 ha, gồm 30 biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 254 phòng cùng trung tâm thương mại.

Hồ điều hòa, cây xanh, đường dạo xung quanh... sẽ được xây dựng trên phần diện tích còn lại.

UBND xã Sóc Sơn yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các cam kết đã cung cấp.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, điều kiện hoạt động và các quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật Việt Nam có liên quan trước và trong quá trình triển khai, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.