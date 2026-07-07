Nhận diện 'đầu kéo' giúp TP.HCM cán đích tăng trưởng 2 con số

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, để bứt tốc, đoàn tàu kinh tế TP.HCM cần kích hoạt sức mạnh từ “đầu kéo” bất động sản - lĩnh vực có vai trò quyết định trong việc tái thiết cấu trúc đô thị, tạo ra không gian phát triển mới và đủ sức hút nguồn vốn hàng tỷ USD đổ về.

Bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM tăng trưởng trên 10%/năm.

Xóa bỏ định kiến, đưa BĐS trở lại vị trí trụ cột của tăng trưởng

Nhiều năm qua, địa ốc thường phải chịu định kiến là lĩnh vực “đối lập với khu vực sản xuất”. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh, tư duy này không chính xác.

Ông phân tích, ngay trong thuật ngữ tiếng Anh, bất động sản được gọi là “real estate” - tài sản thực. Định nghĩa này phản ánh đúng bản chất: đây là một cấu phần khổng lồ của nền kinh tế thực, chứ không phải một lĩnh vực đứng tách biệt. “BĐS không đứng ngoài sản xuất, mà nằm ngay trong lõi của hoạt động sản xuất và kinh doanh”, ông nói.

Chung quan điểm, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, ví BĐS như “đầu kéo của một đoàn tàu” với tỷ lệ tác động lan tỏa ở mức 1,3-1,4. Nghĩa là cứ 1% tăng trưởng của BĐS sẽ kích hoạt hơn 1,3-1,4% tăng trưởng cho toàn nền kinh tế - một trong những hệ số cao nhất trong hệ thống các ngành vĩ mô.

BĐS là lĩnh vực có tác động lan tỏa đến hơn 40 ngành kinh tế quan trọng.

Thực tiễn tại TP.HCM cho thấy tác động của lĩnh vực BĐS tới nền kinh tế còn sâu rộng hơn thế. Ông Trần Sĩ Nam, nguyên PGĐ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, bình quân cả nước BĐS đóng góp khoảng 10-11% GDP, nhưng tại thành phố, nếu tính cả ngành xây dựng và các chuỗi cung ứng vật liệu, dịch vụ đi kèm thì tỷ lệ này có thời điểm lên đến 30-34%.

Mức độ quan tâm của thị trường cho thấy BĐS vẫn là lĩnh vực có dư địa lớn, đủ sức huy động cũng như hấp thụ nguồn vốn khổng lồ.

Các siêu đô thị TOD mở ra không gian phát triển mới

Góp ý về giải pháp bứt tốc cho thành phố, TS.KTS. Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, TP.HCM cần chuyển đổi từ cấu trúc đơn tâm sang đa trung tâm thông qua đô thị sân bay, đô thị tri thức, đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD)…

“Giá trị thực sự của TOD nằm ở việc hình thành các khu đô thị vệ tinh hiện đại gắn liền với hệ thống nhà ga metro và các đầu mối giao thông lớn. Thay vì các dự án địa ốc đơn thuần, các khu đô thị TOD sẽ trở thành những cực tăng trưởng mới, nơi tích hợp đầy đủ công ăn việc làm, hoạt động sản xuất và dịch vụ”, ông Sơn nhấn mạnh.

Mỗi tuyến Metro được xây dựng là thêm một hành lang phát triển mới hình thành tại TP.HCM.

Tầm nhìn này đang từng bước được cụ thể hóa cả trong quy hoạch của TP.HCM lẫn trên công trường. Mạng lưới Metro đang tăng tốc khẩn trương, hệ thống các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 sắp khép kín không gian kết nối vùng, cùng chiến lược tiến ra biển lớn thông qua siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…

Những siêu công trình này đóng vai trò khai phá các quỹ đất mới, làm tiền đề cho một hệ thống đô thị vệ tinh hiện đại hình thành dọc theo các trục kết nối, đủ sức hấp thụ nguồn vốn đầu tư khổng lồ, dự kiến lên tới 38 triệu tỷ đồng cho toàn TP.HCM trong giai đoạn 2026-2031.

Đó cũng không phải là câu chuyện của tương lai mà đang thành hiện thực từng ngày. Những siêu đô thị như Vinhomes Green Paradise tại phía Đông Nam hay Vinhomes Sài Gòn Park tại Tây Bắc TP.HCM chính là những ví dụ tiêu biểu.

Đón đầu hệ thống hạ tầng tỷ đô vừa khởi công, như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, metro Bến Thành - Tham Lương, đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu… những đại dự án này không chỉ có vai trò giãn dân, mà còn mang sứ mệnh trở thành những đô thị vệ tinh sầm uất, những cực tăng trưởng quan trọng của thành phố 15 triệu dân trong tương lai.

Vinhomes Sài Gòn Park quy mô 1.080ha đóng vai trò hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP.HCM.

Điểm chung dễ nhận thấy ở hai siêu đô thị này là khả năng kết nối nhanh vào trung tâm, tiến độ triển khai nhanh, và một môi trường sống đẳng cấp quốc tế được quy hoạch bài bản để đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu: an cư, học tập, làm việc, nghỉ dưỡng, đầu tư và kinh doanh.

Quan trọng hơn, với quy mô trên 1.000ha, Vinhomes Sài Gòn Park và Vinhomes Green Paradise là hai trong số rất ít nơi có đủ năng lực để hấp thụ dòng tiền đầu tư khổng lồ, không chỉ từ trong nước mà cả từ quốc tế.

Đặc biệt, với tiến độ xây dựng và bàn giao được đẩy nhanh, các siêu đô thị all-in-one sớm đi vào vận hành sẽ kéo theo hàng trăm nghìn cơ hội đầu tư, kinh doanh và một làn sóng tiêu dùng mới hình thành ngay tại chỗ. Theo các chuyên gia kinh tế, đây mới chính là nguồn thu bền vững, có khả năng đóng góp lâu dài cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế TP.HCM.

Rõ ràng, khi BĐS gắn với hạ tầng và mô hình TOD được xem là một trong những đầu kéo cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thì những siêu đô thị đón đầu sớm các trục kết nối lớn như Vinhomes Sài Gòn Park hay Vinhomes Green Paradise đang ở đúng vị trí để hưởng lợi kép: vừa là nơi hấp thụ dòng vốn, vừa là nơi tạo ra dòng tiền mới cho nền kinh tế.

Đó cũng là lý do các dự án này được giới đầu tư nhìn nhận là những lựa chọn “không thể thua” trong giai đoạn tới.