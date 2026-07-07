Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 7/7/2026 - XSBTR 7/7

Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 7/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 7/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 7/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 7/7/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 7/7/2026

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- XSBTR 30/6/2026

Kết quả xổ số ngày 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay thưởng như sau:

XSBTR 30/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 30/6/2026.

- XSBTR 23/6/2026

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 23/6/2026 có giải đặc biệt là 034315 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTR 23/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 23/6/2026.

- XSBTR 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 691272 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 16/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/6/2026.

- XSBTR 9/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố kết quả xổ số ngày 9/6/2026 với giải đặc biệt là 910547 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 9/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 9/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không chỉnh sửa.

- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN gồm đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN gồm đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm đài Long An, Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

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