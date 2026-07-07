Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

(VTC News) -

Tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân khẳng định, trải qua 80 năm với nhiều khó khăn thử thách, Học viện đã trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự lớn, có vị thế, uy tín hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Với 21 lần thay đổi địa điểm đóng quân, 11 lần thay đổi tên gọi, từ năm 1982 Học viện chính thức mang tên Học viện Lục quân cho đến nay.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Học viện Lục quân.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện đạt được trong 80 năm qua. Đồng thời khẳng định, Học viện là trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội, đã đào tạo hàng vạn cán bộ chỉ huy, tham mưu trung, cao cấp và sau đại học cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia; tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị và đối ngoại quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Lục quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang lắng nghe đại diện Học viện Lục quân giới thiệu về các mô hình tác chiến.

Tự hào và tiếp nối truyền thống vẻ vang 80 năm qua, Đảng bộ, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân quyết tâm tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thông minh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, Học viện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường đoàn kết hữu nghị quốc tế giữa quân đội và nhân dân 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia.

Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những thành quả mà Học viện đã đạt được trong suốt 80 năm hình thành và phát triển.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu ấy, Đại tướng đề nghị Học viện Lục quân cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Trong đó, đặc biệt nghiêm túc thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định; tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, phấn đấu đến giai đoạn 2030 - 2045, Học viện trở thành một nhà trường thông minh, hiện đại, tốp đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự của cả nước và trong khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Học viện tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường xây dựng tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị láng giềng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện trong khu vực.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Lục quân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chính phủ Vương quốc Campuchia cũng quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mô-ha-sê-na cho tập thể Học viện Lục quân; tặng Huân chương Hữu nghị hạng Sê-na cho Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện và Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện.

Chấp hành Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 7/7/1946, Lớp Huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng tại Tông, Sơn Tây (nay là xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội) với 60 học viên, đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân. Ngày 3/6/1979, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết định lấy ngày 7/7 hằng năm là ngày Truyền thống của Học viện Lục quân. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Học viện luôn giữ vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chặng đường phát triển, Học viện có hơn 50 năm gắn bó với tỉnh Lâm Đồng. Trong suốt thời gian đóng quân trên địa bàn, Học viện luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Học viện bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn”, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa đơn vị với địa phương. Đến nay, Học viện đã có 5 đồng chí được phong hàm Giáo sư, 106 Phó Giáo sư, 2 đồng chí được công nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 22 Nhà giáo ưu tú và nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Đại học trở lên, trong đó 80% có trình độ sau đại học, 110 đồng chí có học vị Tiến sĩ, 25 đồng chí có học hàm Phó Giáo sư. Công tác đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận chính trị được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Học viện đã đào tạo được 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự; 12 khóa hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị và 10 khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 4.523 cán bộ quân đội. Đã có hàng chục nghìn công trình, đề tài khoa học, tài liệu, giáo trình chất lượng tốt được áp dụng kịp thời, hiệu quả trong nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện, diễn tập, chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.