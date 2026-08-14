Tỷ giá trung tâm giảm sau chuỗi ngày cao kỷ lục

(VTC News) -

Hôm nay 14/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 1 USD = 25.561 VND, giảm 5 đồng so với phiên trước. Đây là phiên giảm đầu tiên sau đợt tăng kéo dài 3 tuần, từ nửa cuối tháng 7 đến nay.

So với hồi đầu năm nay (từ 25.121 đến 25.130 VND/USD), tỷ giá trung tâm hiện cao hơn khoảng 1,75%.

Tỷ giá trung tâm giảm sau chuỗi ngày đạt kỷ lục. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng, các nhà băng điều chỉnh giá mua bán ngược với nhịp điều chỉnh của tỷ giá trung tâm.

Tại Vietcombank, lúc 15h45 ngày 14/8, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.900 VND/USD (mua tiền mặt), 25.930 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.310 VND/USD (bán), cùng tăng 60 đồng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, tỷ giá USD tại ngân hàng BIDV được niêm yết ở mức 25.930 - 26.310 VND/USD (mua - bán), tăng 60 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với các đồng tiền khác hiện quanh mốc 99,73 điểm, giảm nhẹ 0,21% so với phiên trước.

Đồng USD vẫn chịu áp lực sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt trên diện rộng, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Theo Trading Economics, đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp do dữ liệu lạm phát thấp của Mỹ khiến các nhà giao dịch điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy giá sản xuất của Mỹ không thay đổi trong tháng 7, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy áp lực giá cả không tăng tốc trên diện rộng sau báo cáo CPI thấp hôm thứ Tư.

Lạm phát giảm bớt làm giảm áp lực lên Fed trong việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn, với thị trường hiện đang dự báo khoảng 35% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, giảm từ 55% một tuần trước đó.

Các số liệu mới nhất cũng cho thấy tác động lạm phát ban đầu của cuộc xung đột Trung Đông và chi phí năng lượng cao hơn có thể đang giảm dần. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz tiếp tục gây rủi ro cho triển vọng lạm phát.