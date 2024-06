Vì sao cần dạy kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh cấp 3?

(VTC News) -

Tuy nhiên, những năm gần đây tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông khá cao, đặc biệt là trong nhóm 16 - 18 tuổi. Ngoài ra, có rất nhiều học sinh vi phạm giao thông khi điều khiển phương tiện, gây ảnh hưởng đến người khác. Do đó việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là vô cùng cần thiết.

Học sinh THPT ở thành phố đa số sử dụng xe máy, xe máy điện để đến trường. (Ảnh minh họa)

Việc hiểu rõ luật an toàn giao thông sẽ giúp mỗi “tay lái" bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho chính mình, đồng thời góp phần làm giảm nguy cơ gây tai nạn cho tất cả mọi người.

Theo kết quả khảo sát phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực trường học vào giờ đi học, tan học ở khu vực đô thị cho thấy có đến 60-70% các phương tiện là xe máy (bao gồm cả xe máy điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 cc). Học sinh THPT ở thành phố đa số sử dụng xe máy, xe máy điện để đến trường. Và phần lớn trong số đó đều không tuân thủ quy định về An toàn giao thông.

Ngoài ra, theo thống kê của lực lượng chức năng, tình trạng học sinh điều khiển xe máy trên 50 cc khi chưa đủ tuổi ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm.

Trên thực tế, không ít các vụ tai nạn thương tâm xảy ra đối với học sinh, thậm chí tình trạng này ngày một tăng và không dừng lại nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đây chính là những hồi chuông cảnh tỉnh, buộc gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng cần đề cao việc dạy kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh cấp 3, đồng thời giám sát chặt quá trình thực hiện của các em.

Như vậy, có thể thấy việc trang bị những kiến thức cần thiết về an toàn giao thông sẽ giúp các em học sinh cấp 3 lái xe phù hợp với độ tuổi; Hiểu rõ về những mối đe dọa trong giao thông nếu lái xe thiếu ý thức. Từ đó, giúp các em chủ động bảo vệ sự an toàn, tính mạng của mình cũng như mọi người xung quanh.