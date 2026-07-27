Vì sao Anh là chủ nhà lại không được đặc cách dự EURO 2028?

(VTC News) -

Theo thông lệ, đội chủ nhà đăng cai các giải đấu quốc tế thường được đặc cách tham dự mà không cần tham gia vòng loại, giống như Mỹ, Canada và Mexico được hưởng quyền tham dự World Cup mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đội tuyển Anh không được nhận đặc quyền ấy tại EURO 2028 do quy định mới từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Theo thể thức mới, Anh sẽ cùng 50 đội tuyển khác bước vào vòng loại. UEFA chia các đội thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 hoặc 5 đội. Các đội nhất bảng cùng 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Theo quy định bốc thăm, Anh sẽ không nằm chung bảng với 3 đồng chủ nhà khác là Scotland, Wales và Ireland.

EURO 2028 có tổng cộng 24 suất tham dự. Sau khi xác định các đội vượt qua vòng loại, UEFA sẽ giữ lại 2 suất dành cho các nước chủ nhà trong trường hợp họ không thể giành vé bằng thành tích.

Đội tuyển Anh không được đặc cách tham dự vòng chung kết EURO 2028. (Ảnh: Reuters)

Trong trường hợp có tới 3 hoặc 4 nước chủ nhà không vượt qua vòng loại, chỉ hai đội có thành tích cao nhất theo quy định xếp hạng của UEFA mới giành vé vào vòng chung kết.

Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Anh gần như vẫn chắc chắn góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu nhờ suất dự phòng dành cho chủ nhà. Dù vậy, việc không vượt qua vòng bảng bằng cách đứng ở vị trí thứ nhất hoặc nhì bảng sẽ được đánh giá là thất bại lớn đối với “Tam sư”. Trước đó, đội bóng từng vào chung kết EURO 2024 và bán kết World Cup 2026.

EURO 2028 sẽ diễn ra trên nhiều sân vận động lớn của các nước chủ nhà như Wembley, Tottenham Hotspur, Etihad, Hill Dickinson, St James‘ Park và Villa Park.

Theo The Sun, sự khác biệt trong cách phân bổ suất chủ nhà giữa UEFA và FIFA đang tạo nên nhiều tranh luận. Trong khi FIFA trao vé trực tiếp cho tất cả các nước đăng cai World Cup 2030, kể cả những quốc gia chỉ tổ chức một trận đấu như Argentina, UEFA lại yêu cầu các đội chủ nhà EURO 2028 phải chứng minh năng lực thông qua vòng loại. Điều này đang làm dấy lên câu hỏi về tính công bằng trong cách trao suất đặc cách tại các giải đấu quốc tế.