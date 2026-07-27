Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khán giả xúc động rơi lệ xem chương trình 'Sao sáng dẫn đường'

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Câu "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa" (cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường) nói về vẻ đẹp của 4 đại mỹ nhân cổ đại, trong đó Tây Thi có vẻ đẹp "trầm ngư".
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