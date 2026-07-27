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Xuất bản ngày 27/07/2026 08:00 AM
Cập nhật lúc 08:33 AM ngày 27/07/2026

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khán giả xúc động rơi lệ xem chương trình 'Sao sáng dẫn đường'

(VTC News) -

"Sao sáng dẫn đường" tái hiện những câu chuyện xúc động về sự hy sinh vì Tổ quốc, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tôn vinh những người bền bỉ tìm lại tên tuổi cho đồng đội.

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra tối 26/7 tại bốn điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). (Ảnh: VGP)

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra tối 26/7 tại bốn điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú không giấu nổi niềm xúc động, rưng rưng rơi lệ. Bên cạnh ông là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đầy xúc động.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú không giấu nổi niềm xúc động, rưng rưng rơi lệ. Bên cạnh ông là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đầy xúc động.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa rưng rưng xúc động tại chương trình.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa rưng rưng xúc động tại chương trình.

Các Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) và Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang.

Các Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) và Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lau những giọt nước mắt xúc động.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lau những giọt nước mắt xúc động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định xúc động dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định xúc động dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM)

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đầy xúc động.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đầy xúc động.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; và nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự chương trình tại điểm cầu Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy (Tuyên Quang) - Ảnh: VGP/Thu Sa

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; và nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự chương trình tại điểm cầu Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy (Tuyên Quang) - Ảnh: VGP/Thu Sa

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự chương trình tại điểm cầu Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy (Tuyên Quang) - Ảnh: VGP/Thu Sa

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự chương trình tại điểm cầu Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy (Tuyên Quang) - Ảnh: VGP/Thu Sa

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Các cựu chiến binh dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) xúc động nghẹn ngào.

Các cựu chiến binh dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) xúc động nghẹn ngào.

Đi qua ba chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" trên sân khấu.

Đi qua ba chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc “gặp gỡ”, “đoàn tụ” trên sân khấu.

Nhiều tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) tái hiện hình ảnh của những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất nước.

Nhiều tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) tái hiện hình ảnh của những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất nước.

Các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia vào các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong các tiết mục như "Linh thiêng Việt Nam", "Có một thời như thế" hay "Bài ca không quên", góp phần mở ra một không gian của ký ức, của lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia vào các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong các tiết mục như “Linh thiêng Việt Nam”, “Có một thời như thế” hay “Bài ca không quên”, góp phần mở ra một không gian của ký ức, của lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Niềm xúc động của các thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh khi tham dự chương trình. (Ảnh: VGP)

Niềm xúc động của các thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh khi tham dự chương trình. (Ảnh: VGP)

Nhiều khán giả đã không giấu được niềm xúc động khi theo dõi chương trình.

Nhiều khán giả đã không giấu được niềm xúc động khi theo dõi chương trình.

Nhiều kỳ vật được tìm và trao tặng cho thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Nhiều kỳ vật được tìm và trao tặng cho thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Những thân nhân của các liệt sĩ xúc động khi nhận các kỷ vật của người thân đã hy sinh.

Những thân nhân của các liệt sĩ xúc động khi nhận các kỷ vật của người thân đã hy sinh.

Tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua giám định ADN cho 8 gia đình thân nhân liệt sĩ

Tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua giám định ADN cho 8 gia đình thân nhân liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua giám định ADN cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua giám định ADN cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: VGP)

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Anh Nhật
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Dòng sự kiện: 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ
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