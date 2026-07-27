Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khán giả xúc động rơi lệ xem chương trình 'Sao sáng dẫn đường'

Đi qua ba chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc “gặp gỡ”, “đoàn tụ” trên sân khấu.