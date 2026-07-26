Bị cấm hành nghề 10 năm ở Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong nói 'không vấn đề'

(VTC News) -

Trước cuộc đối đầu với Persebaya Surabaya ở trận lượt đi thuộc bảng B Cúp Chủ tịch Indonesia 2026 (Piala Presiden), huấn luyện viên Shin Tae-yong lần đầu lên tiếng về án kỷ luật mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) áp dụng đối với ông. Shin Tae-yong khẳng định lệnh cấm 10 năm không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của ông ở câu lạc bộ Persija Jakarta.

“Không có vấn đề gì cả. Trong 10 năm cũng không có vấn đề gì. Tôi là HLV của Persija Jakarta, tôi đã nhận trách nhiệm và chưa từng có vấn đề gì xảy ra”, Shin Tae-yong phát biểu.

Trước đó, HLV này bị cáo buộc tát trung vệ Jung Seung-hyun ngay trong buổi ra mắt chính thức CLB Ulsan HD. Do đó, ông bị cấm hành nghề dài hạn ở Hàn Quốc, đồng thời bị khai trừ khỏi Hiệp hội HLV của quốc gia này.

HLV Shin Tae-yong bị cấm hành nghề dài hạn ở Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

HLV 55 tuổi thừa nhận quyết định của KFA từng khiến ông cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, ông chọn cách không bận tâm đến vấn đề này mà tập trung vào trách nhiệm của mình với đội tuyển Persija Jakarta.

Theo Shin Tae-yong, vẫn còn nhiều điều ông muốn nói với các bên liên quan tại Hàn Quốc. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, ưu tiên hàng đầu của ông là giúp Persija Jakarta phát triển và thi đấu cạnh tranh tại Indonesia.

“Thành thật mà nói, có một số điều khiến tôi buồn và muốn trao đổi với chính quyền ở Hàn Quốc. Nhưng tôi là một huấn luyện viên và tôi muốn hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi đến đây vì Persija Jakarta và sẽ tiếp tục ở lại đây (Indonesia) trong 10 năm tới”, ông nói.

HLV Shin Tae-yong cũng cho biết ông đang dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu gặp Persebaya ở lượt mở màn bảng B Piala Presiden 2026. Dù thừa nhận quá trình chuẩn bị của đội chưa thật sự hoàn hảo nhưng ông vẫn tin tưởng các học trò sẽ thể hiện màn trình diễn tốt nhất trên sân.

“Ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu với Persebaya. Đúng là quá trình chuẩn bị cho trận đấu này chưa thực sự hoàn hảo nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức trong cuộc đối đầu”, ông nói.