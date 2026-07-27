Trang nghiêm nghi lễ cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã tri ân Anh hùng liệt sĩ

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết tháng 7 âm lịch hằng năm là mùa tri ân, báo ân trong truyền thống Phật giáo. Đối với người dân cả nước, đây cũng là dịp hướng về các anh hùng liệt sĩ với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. “Đối với người con Phật, việc tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ là thực hành giáo lý về tứ ân, trong đó có ân Tổ quốc, ân những người đã hy sinh xương máu để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay. Đồng thời, tháng 7 âm lịch cũng là mùa Phật tử tưởng nhớ, tri ân tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.