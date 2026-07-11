Vừa lên máy bay về nước, Ronaldo nhớ chức vô địch EURO 'tầm vóc ngang World Cup'

(VTC News) -

Ngày 10/7, Cristiano Ronaldo đăng bài trên Instagram cá nhân kỷ niệm cột mốc 10 năm kể từ khi anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO. Tròn 10 năm trước, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu.

“Một chiến thắng đáng giá hàng triệu”, Ronaldo viết khi đăng tải bức ảnh nâng cúp vô địch châu Âu trên mạng xã hội.

EURO 2016 là danh hiệu đầu tiên của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời cũng là chức vô địch quan trọng nhất mà bóng đá nước này từng giành được. Trên hành trình đăng quang, Bồ Đào Nha hòa cả ba trận vòng bảng trước khi lần lượt vượt qua Croatia, Ba Lan và Xứ Wales ở vòng loại trực tiếp.

Cristiano Ronaldo giành chức vô địch EURO cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2016. (Ảnh: @cristiano/Instagram)

Trong trận chung kết, Bồ Đào Nha chạm trán chủ nhà Pháp trên sân Stade de France tại Saint-Denis. Bản thân Ronaldo không thể thi đấu trọn vẹn khi buộc phải rời sân chỉ sau 25 phút vì chấn thương đầu gối.

Chức vô địch EURO 2016 mở ra giai đoạn thành công trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó, họ còn hai lần lên ngôi tại UEFA Nations League, nhưng giá trị và tầm vóc của giải đấu này vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Sau khi khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp bằng thất bại trước Tây Ban Nha ngày 7/7, Cristiano Ronaldo cũng nhắc lại thành tích tại EURO 2016 và khẳng định rằng, với cá nhân anh, danh hiệu này có “ý nghĩa tương đương một chức vô địch World Cup”.

“Tôi đã giành ba danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước khi có Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Danh hiệu lớn nhất mà tôi có được cùng đội tuyển quốc gia là chức vô địch EURO 2016, và với tôi, nó có ý nghĩa tương đương một chức vô địch World Cup”, Ronaldo khẳng định.

Tương lai của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2026, chân sút kỳ cựu không khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu, đồng thời cho biết anh cần bàn bạc với gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng thực hiện những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Jorge Jesus được bổ nhiệm thay Roberto Martinez. Ông đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đến hết World Cup 2030 với vai trò huấn luyện viên trưởng. Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, nhà cầm quân 71 tuổi khẳng định Cristiano Ronaldo vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển Bồ Đào Nha nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn.