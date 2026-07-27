Công nghệ 27/7: Apple Glasses có thể ra mắt tại WWDC 2027

(VTC News) -

Apple Glasses có thể ra mắt tại WWDC 2027

Apple đang chuẩn bị cho màn ra mắt kính thông minh tại sự kiện WWDC 2027, nhưng thách thức lớn nhất là vấn đề quyền riêng tư. Đây vốn là lĩnh vực mà Meta đã tạo ra nhiều tranh cãi, khiến sản phẩm dễ bị gắn mác “kính quay lén”. Apple muốn giữ hình ảnh an toàn khi bước vào thị trường này.

Minh họa kính thông minh mới của Apple. (Nguồn: Gemini AI)

Theo các nguồn tin, Apple vẫn đang cân nhắc việc cho phép kính ghi hình và chụp ảnh. Trong khi Meta từng bị chỉ trích vì tính năng quay lén, Apple muốn chứng minh rằng họ đặt quyền riêng tư lên hàng đầu, với các biện pháp như xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị thay vì đám mây.

Ngoài kính thông minh, Apple cũng được cho là sẽ giới thiệu ba mẫu Apple Watch mới, nâng cấp toàn bộ dòng Mac và triển khai chương trình thuê thiết bị. Đây là bước đi cho thấy hãng đang mở rộng hệ sinh thái, đồng thời khẳng định sự khác biệt với Meta trong cách tiếp cận công nghệ đeo.

Lenovo ThinkCentre X: cấu hình khủng, giá gây choáng

Lenovo chuẩn bị đưa dòng máy trạm ThinkCentre X đến thị trường Mỹ, sau khi đã ra mắt tại một số quốc gia khác. Đây là mẫu desktop hướng đến các tác vụ AI, sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và ứng dụng doanh nghiệp nặng, với cấu hình có thể lên tới 256GB RAM DDR5, bộ xử lý Intel Core Ultra 9, cùng tùy chọn hai GPU GeForce RTX 5060 Ti 16GB.

Lenovo ThinkCentre X - máy trạm hiệu năng cao với giá gần 14.000 USD. (Ảnh: Lenovo)

Khác với các dòng PC gaming, ThinkCentre X được định vị là máy trạm hiệu năng cao dành cho kỹ sư, nhà nghiên cứu AI và chuyên gia sáng tạo. Máy hỗ trợ dung lượng lưu trữ tối đa 14TB, kết nối Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, nhiều cổng USB và khả năng mở rộng PCIe. Lenovo còn cung cấp tùy chọn AI Fusion Card, nhấn mạnh tham vọng phục vụ nhu cầu trí tuệ nhân tạo.

Điểm gây chú ý nhất chính là giá bán. Tại Anh, bản cơ bản có giá khoảng 3.370 USD, trong khi cấu hình cao nhất lên tới gần 14.000 USD. Với mức giá này, ThinkCentre X rõ ràng nhắm đến doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp, hơn là thị trường phổ thông.

Nvidia thách thức 20 năm thiết kế CPU trung tâm dữ liệu với chip Vera

Nvidia vừa công bố chi tiết về Vera CPU, đánh dấu bước ngoặt lớn trong thiết kế CPU cho trung tâm dữ liệu. Khác với các chip dựa trên kiến trúc x86 truyền thống, Vera sử dụng nhân Olympus do Nvidia tự phát triển, tập trung vào hiệu năng đơn nhân và độ trễ thấp - yếu tố quan trọng trong các tác vụ AI.

Mẫu Nvidia Vera - CPU mới với kiến trúc Olympus, tối ưu cho trung tâm dữ liệu AI. (Ảnh: Techspot)

Chip Vera gồm 88 nhân trên một die tính toán nguyên khối, hỗ trợ Spatial Multithreading cho phép nhiều luồng (threads) chạy song song trên các nhân xử lý, nhưng được sắp xếp theo không gian thay vì chỉ theo thời gian, đồng thời có băng thông bộ nhớ LPDDR5X lên tới 1,2 TB/s. Nvidia khẳng định hiệu năng vượt trội: gấp đôi tốc độ xử lý, gấp ba băng thông nhân-đến-nhân so với thiết kế chiplet, và giảm 40% độ trễ bộ nhớ. Các đối tác như Dell, HPE và Lenovo đã cam kết triển khai hệ thống dựa trên Vera.

Thử nghiệm thực tế cho thấy Vera mang lại kết quả ấn tượng: NYSE ghi nhận độ trễ thấp hơn 6 lần so với AMD Epyc Turin, còn Los Alamos National Laboratory đạt hiệu năng cao gấp 7 lần trên tác vụ AI. Với sự tham gia của OpenAI, Anthropic và nhiều siêu máy tính, Nvidia đang định hình lại cuộc chơi CPU trong kỷ nguyên AI.