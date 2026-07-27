Lời ước nhói lòng của nữ sinh 16 tuổi ung thư: 'Nếu chết, mong kiếp sau không bị bệnh'

(VTC News) -

Cuối buổi chiều, căn phòng bệnh tại Khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều dần vắng tiếng người. Trên giường bệnh, Nguyễn Thị Thảo (16 tuổi, quê thôn Xuân Tiến, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) khẽ kéo chiếc mũ len che mái đầu tóc rụng gần hết sau nhiều đợt hóa trị.

Cô bé ngồi thu mình, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những bệnh nhi khác đang được cả bố và mẹ thay nhau chăm sóc. Bất chợt, Thảo quay sang nói với mẹ bằng giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Nếu có chết đi, con mong kiếp sau không còn bị bệnh nữa”. Câu nói ấy khiến chị Cù Thị Thanh lặng người. Người mẹ quay mặt đi thật nhanh để giấu những giọt nước mắt trào ra.

Từ tháng 12/2025 đến nay, Thảo trải qua 5 đợt hóa trị.

Ít ai biết rằng, phía sau câu nói ngây thơ của thiếu nữ 16 tuổi là cả tuổi thơ nhiều khoảng trống. Năm 2009, chị Thanh lên Hà Nội làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tại đây, chị kết hôn rồi sinh Thảo vào cuối năm 2010, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Chị ôm con nhỏ trở về quê nương tựa mẹ già gần 70 tuổi.

Năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, chị Thanh lập gia đình mới và sinh thêm hai con. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chị vẫn cố gắng làm công nhân gần nhà, đều đặn tăng ca để đủ tiền nuôi gia đình bảy miệng ăn, trong đó có cả bố mẹ chồng đã lớn tuổi.

Thu nhập ít ỏi chỉ vừa đủ xoay xở qua ngày thì biến cố bất ngờ ập đến. Đầu tháng 12/2025, khi đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I, Thảo phát hiện nhiều cục hạch nổi ở vùng cổ. Ban đầu, cả nhà nghĩ chỉ là viêm thông thường nên đưa em đến một phòng khám tư gần nhà điều trị.

Uống thuốc hơn một tuần nhưng tình trạng không cải thiện, những cơn đau ngày càng nhiều hơn. Linh cảm có điều chẳng lành, chị Thanh đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa).

Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi có dấu hiệu bất thường. Ngay trong ngày, Thảo được chuyển khẩn ra Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Sau nhiều xét nghiệm và sinh thiết, bác sĩ thông báo Thảo mắc u lympho Hodgkin (ung thư hạch). “Tôi chết lặng khi nghe bác sĩ đọc kết quả. Tôi cứ nghĩ con chỉ bị viêm hạch, không ngờ lại là ung thư”, chị Thanh nhớ lại.

Từ ngày con nhập viện, cuộc sống của gia đình gần như đảo lộn hoàn toàn. Chị Thanh buộc phải nghỉ việc để ở bệnh viện chăm con suốt nhiều tháng. Mọi chi tiêu trong nhà giờ chỉ còn trông vào những ngày có việc của chồng làm phụ hồ.

Có hôm trời mưa, công trình nghỉ, đồng nghĩa cả gia đình không có thu nhập. Khoản tiền vốn đã chật vật nay càng trở nên mong manh khi chi phí điều trị tăng lên từng ngày.

Từ tháng 12/2025 đến nay, Thảo trải qua 5 đợt hóa trị. Hai đợt đầu tiên không đạt hiệu quả như mong muốn, bác sĩ buộc phải thay đổi phác đồ điều trị. Mỗi lần truyền hóa chất liều cao, cô bé lại vật vã vì đau đớn. Những cơn buồn nôn kéo dài, cơ thể suy kiệt, tóc rụng từng mảng khiến Thảo gần như không còn nhận ra mình trong gương.

“Những ngày đầu điều trị, con khóc rất nhiều vì đau. Tôi chỉ biết nắm chặt tay con, cố gắng động viên để con có thêm nghị lực”, chị Thanh nghẹn ngào.

Đến nay, số tiền điều trị vượt 130 triệu đồng. Ngoài các khoản được bảo hiểm hỗ trợ, gia đình còn phải tự chi trả nhiều loại thuốc và vật tư ngoài danh mục.

Không còn cách nào khác, chị Thanh đành vay mượn khắp nơi hơn 80 triệu đồng. Những cuộc điện thoại hỏi vay tiền ngày một nhiều, trong khi người quen cũng không còn khả năng giúp đỡ.

“Con biết mẹ phải vay tiền chữa bệnh nên ngày càng ít nói. Con không đòi hỏi gì, cũng chẳng xin món đồ nào. Nhiều lúc tôi thấy con chỉ lặng lẽ ngồi bó gối ở góc giường bệnh. Chính sự im lặng ấy khiến tôi đau hơn tất cả”, người mẹ nói.

Nhiều buổi trưa, khi Thảo đã ngủ sau truyền thuốc, chị Thanh lặng lẽ cầm chiếc hộp cơm từ thiện trở về góc hành lang bệnh viện. Có hôm nhận được suất cơm muộn, chị lại mang vào nhường con, còn mình chỉ ăn vài thìa canh rồi uống nước cho qua bữa. Người mẹ nói điều chị sợ nhất không phải là đói, mà là một ngày nào đó không còn tiền để con tiếp tục điều trị.

Chị Thanh nghỉ việc đồng hành cùng con chữa bệnh.

Ông Hà Văn Quyển, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tiến, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Thảo thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Các thành viên trong gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh.

“Đây là trường hợp rất khó khăn, rất cần sự chung tay của cộng đồng để cháu có điều kiện tiếp tục điều trị”, ông Quyển nói.

Theo các bác sĩ điều trị, u lympho Hodgkin là bệnh ung thư có tiên lượng khá tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Thảo vẫn còn cơ hội trở lại trường học, trở về cuộc sống bình thường nếu hành trình điều trị không bị gián đoạn vì thiếu kinh phí.

Thế nhưng với người mẹ đã nghỉ việc, người cha dượng sống bằng nghề phụ hồ và khoản nợ ngày một lớn, con đường giữ lại tương lai cho cô bé 16 tuổi đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.