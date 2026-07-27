Iran nêu điều kiện ngừng loạt tấn công ở Trung Đông

(VTC News) -

Diễn biến này diễn ra sau khi Mỹ tạm dừng chiến dịch ném bom, do cố vấn của Tổng thống Donald Trump nói với ông rằng họ sắp hết mục tiêu và bày tỏ lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ.

Sau 13 đêm liên tiếp Mỹ tăng cường cuộc không kích vào Iran, Lầu Năm Góc đình chỉ chiến dịch vào cuối ngày 24/7 và không có cuộc tấn công nào của Mỹ được báo cáo vào ngày 25 - 26/7. Iran cũng ngừng bắn trong 2 ngày qua.

Biển quảng cáo có hình ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trên con phố ở Tehran. (Ảnh: Reuters)

Quan chức Iran cho biết lập trường của Tehran “vẫn là ‘tấn công đáp trả’: Nếu các cuộc tấn công dừng lại, Iran cũng sẽ ngừng hoạt động của mình. Thông điệp đó đã được truyền đạt đến Mỹ”.

Trong chương trình “Fox News Sunday” và nhiều kênh truyền thông khác của Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz thông tin ông Trump quyết định tạm dừng cuộc tấn công để có thêm thời gian cho ngoại giao.

“Ông ấy đang tạo điều kiện cho đàm phán, cho nó một chút không gian”, ông Waltz nói mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong những ngày gần đây, nhiều quan chức Mỹ cảnh báo vụ đánh bom trong 2 tuần qua nhằm ngăn chặn mối đe dọa của Iran đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz - tuyến đường thủy hẹp trở thành điểm nóng quan trọng trong cuộc chiến, về cơ bản nhắm trúng mục tiêu được lựa chọn trước.

Việc nối lại hoạt động chiến đấu quy mô lớn vẫn là một lựa chọn, nhưng Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cảnh báo riêng với Tổng thống Trump rằng điều đó sẽ tiềm ẩn rủi ro, do tác động tiêu cực đến nguồn dự trữ đạn dược. Bao gồm tên lửa đánh chặn được sử dụng bởi hệ thống phòng không Mỹ ở Trung Đông.

Hiện tại, Văn phòng của Tướng Caine và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Reuters thông tin thêm Tehran không mấy hy vọng quyết định tạm dừng cuộc tấn công của ông Trump sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong lập trường đàm phán của Mỹ.

“Hiện nay, người ta hoài nghi nhiều hơn là lạc quan về việc tạm ngừng cuộc tấn công. Quan điểm phổ biến cho rằng việc tạm ngừng này chỉ mang tính chiến thuật chứ không phải thực sự. Iran tích lũy đủ kinh nghiệm cay đắng với những gì họ coi là sự lừa dối của Mỹ”, nguồn tin cho biết.

Trong hai tuần qua, lực lượng Mỹ liên tục tấn công Iran mỗi đêm, điều mà Washington cho là hành động trả đũa cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Lực lượng Iran đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào nhà máy khử muối nước ở các quốc gia vùng Vịnh.

Iran tuyên bố mục tiêu của họ là duy trì quyền kiểm soát eo biển, nơi từng là tuyến đường vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu trước xung đột.