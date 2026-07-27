Giá xăng dầu hôm nay 27/7: Giảm mạnh phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh sau khi các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã khởi xướng nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, trong tuần qua, cả dầu Brent và dầu thô WTI của Mỹ đều tăng giá khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa, giao thông qua eo biển Hormuz giảm mạnh và lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Reuters đưa tin, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Đây là tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới, chỉ sau eo biển Hormuz.

Các chuyên gia nhận định, nếu lực lượng Houthi thành công trong việc phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, một đợt tăng giá dầu mới sẽ xuất hiện, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, gia tăng áp lực lên kinh tế toàn cầu.

Thực tế, những ngày qua, sau thông báo, một số tàu của Arab Saudi đã bị Houthi tấn công, đẩy giá dầu Brent lên cao nhất gần 102 USD/thùng vào ngày 23/7, trước khi quay về giao dịch quanh mức 97 USD mỗi thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu Houthi tiếp tục tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, Mỹ sẽ buộc Iran chịu trách nhiệm. Theo ông, nhóm vũ trang Yemen là lực lượng ủy nhiệm của Tehran, nên “sẽ có đòn trừng phạt quân sự nặng nề” được giáng lên cả Iran lẫn Houthi nếu tình trạng trên tiếp diễn.

Theo ông John Evans, chuyên gia của PVM Oil Associates, các trung tâm sản xuất dầu lớn hoặc những tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu đều đang bị bao quanh bởi chiến sự. Vì thế, triển vọng ngắn hạn nghiêng về xu hướng tăng giá.

Thời gian tới, nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa hoàn toàn, tác động lớn nhất sẽ là hoạt động xuất khẩu dầu của Arab Saudi từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Ông Richard Bronze cảnh báo, hơn 3 triệu thùng dầu được vận chuyển qua Biển Đỏ mỗi ngày sang châu Á có thể sẽ phải đi đường vòng, qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi, vốn là tuyến đường dài và tốn kém hơn nhiều.

Chủ tịch hãng tư vấn Stratas Advisors - ông John Paisie - cảnh báo giá dầu có thể quay trở lại vùng 115-120 USD/thùng, trong khi chi phí vận tải biển và bảo hiểm cũng sẽ tăng do các tàu phải đi vòng qua châu Phi. Ông cho rằng, nếu Houthi thực sự ngăn chặn lượng dầu đi qua Biển Đỏ, giá dầu cũng như giá các sản phẩm lọc dầu đều tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.