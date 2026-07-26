Đánh bại Thái Lan, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vô địch SEA V.Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 26/7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Jakarta, Indonesia.

Thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng tại đấu trường SEA V.Cup. Đây là màn tái đấu giữa hai đội khi Việt Nam đã gặp và dẫn trước Thái Lan 2-0 ở vòng bảng, nhưng sau đó đội bóng xứ Chùa vàng lội ngược dòng thành công.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2, giành huy chương vàng SEA V.Cup 2026. (Ảnh: SAVA)

Ngay từ những điểm số đầu tiên, Thái Lan cho thấy sự lì lợm quen thuộc khi liên tục tận dụng tốt các tình huống chắn bóng và phản công để vươn lên dẫn điểm. Tuy nhiên, các học trò của HLV Federico Rampazzo kiên trì bám đuổi và dần tìm được nhịp thi đấu.

Ngọc Thuân là điểm sáng trên hàng công với những pha tấn công uy lực từ hàng sau. Từ thế bị dẫn 9-11, tuyển Việt Nam ghi liền nhiều điểm để lần đầu vượt lên dẫn 13-12.

Chuỗi 5 điểm liên tiếp sau đó giúp đại diện Việt Nam nới rộng cách biệt lên 19-16, buộc Thái Lan phải xin hội ý. Đúng vào thời điểm quyết định, đội bóng xứ Chùa vàng liên tiếp hóa giải các pha tấn công của Việt Nam bằng hàng chắn chắc chắn. Thái Lan giành chiến thắng 25-22 trong set đầu tiên.

Sau khi để thua đáng tiếc ở set mở màn, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chắc chắn của Thái Lan.

Hai đội giằng co điểm số trong giai đoạn đầu, trước khi đối thủ tạo chuỗi ghi điểm để vươn lên dẫn 16-14. Tuy nhiên, những quyết định hội ý kịp thời của ban huấn luyện đã giúp Việt Nam lấy lại thế trận, từng bước thu hẹp khoảng cách.

Ở thời điểm quyết định, Văn Phương và Ngọc Thuân liên tiếp ghi những điểm quan trọng để đưa tỷ số về 20-20. Hai đội bám đuổi quyết liệt đến cuối set trước khi Dương Văn Tiên thực hiện cú giao bóng hiệu quả, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25-23, cân bằng tỷ số trận chung kết sau hai set đấu.

Dù Thái Lan ghi hai điểm đầu tiên ở đầu set 3, Việt Nam nhanh chóng tận dụng những sai lầm của đối thủ để gỡ hòa trước khi Ngọc Thuân giúp vượt lên dẫn điểm sâu.

Thế trận tiếp tục nghiêng về phía Việt Nam khi Thế Khải chắn bóng thành công, Duy Tuyến phối hợp tấn công hiệu quả, cùng pha dứt điểm từ hàng sau của Ngọc Thuân giúp đội nhà liên tục nới rộng cách biệt, buộc Thái Lan phải sử dụng quyền hội ý liên tiếp.

Việt Nam dẫn trước Thái Lan 2-1, với tỷ số 25-19 ở set 3.

Sau khi giành chiến thắng ở set 3, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không duy trì được thế trận trước sự vùng lên mạnh mẽ của Thái Lan.

Hai đội giằng co trong những điểm số đầu tiên và Việt Nam từng gỡ hòa 8-8 nhờ pha chắn bóng chính xác của Duy Tuyến. Tuy nhiên, Napadet cùng các tay đập Thái Lan liên tục ghi điểm, giúp đội bóng xứ Chùa vàng tạo khoảng cách an toàn.

Khi tỷ số ngày càng bị nới rộng, ban huấn luyện tuyển Việt Nam quyết định rút nhiều trụ cột khỏi sân để giữ sức cho set đấu quyết định. Văn Phương vẫn để lại dấu ấn với một điểm chắn bóng, nhưng không đủ để ngăn Thái Lan khép lại set 4 bằng chiến thắng cách biệt 25-15, đưa trận chung kết vào set 5.

Bước vào set quyết định, hai đội tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Thái Lan tận dụng tốt những tình huống chắn bóng để dẫn 8-7 khi hai đội đổi sân, nhưng tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự bình tĩnh. Duy Tuyến ghi điểm quan trọng ở những pha tấn công nhanh, trước khi Thế Khải tỏa sáng với pha dứt điểm ấn tượng giúp Việt Nam vượt lên dẫn ngược.

Trong những điểm số quyết định, các học trò HLV Federico Rampazzo thi đấu đầy bản lĩnh, hóa giải sức ép từ Thái Lan để giữ vững lợi thế. Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng ở set 5 với tỷ số 15-10, qua đó giành chiến thắng 3-2 sau hơn hai giờ tranh tài, chính thức đăng quang SEA V.Cup 2026.

Trước trận chung kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gây bất ngờ lớn khi đánh bại Indonesia.

Đây được xem là đội bóng chuyền nam số 1 Đông Nam Á, có thực lực vượt trội tuyển Việt Nam. Sau 7 lần SEA V.Cup được tổ chức (mỗi năm 2 chặng), Indonesia vô địch đến 3 lần, trong khi Việt Nam chưa từng đăng quang.