(VTC News) -

Thời tiết Nam Bộ hôm nay 27/7 có mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C. Nền nhiệt không quá cao do mây phát triển mạnh và mưa xuất hiện trên diện rộng.

Ban ngày, thời tiết nhìn chung khá oi ẩm với những khoảng nắng gián đoạn. Đến chiều và tối, mây đối lưu phát triển mạnh khiến nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, các tuyến đường nội đô và ảnh hưởng đến việc đi lại vào giờ cao điểm.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 27/7: Mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay

Dự báo thời tiết tại TP.HCM có nhiều điểm tương đồng với các tỉnh Nam Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 30-33°C. Thành phố có mây, ban ngày có thể xuất hiện những khoảng nắng nhẹ, tuy nhiên từ chiều đến đêm khả năng cao xảy ra mưa vừa và dông. Một số khu vực có thể ghi nhận mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ trên các tuyến đường thấp và ảnh hưởng đến giao thông.

Người dân nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết nếu có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày, đồng thời chuẩn bị áo mưa và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các điểm thường xuyên ngập nước.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông ở Nam Bộ và TP.HCM khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân, làm gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, tốc mái nhà tạm và gây gián đoạn giao thông. Mưa lớn cục bộ cũng có thể khiến mực nước tại các tuyến đường thấp tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình không kiên cố. Khi có dông sét, nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện ngoài trời và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Khuyến cáo cho người dân

Do mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, người dân nên chủ động hoàn thành các công việc ngoài trời vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Nếu phải tham gia giao thông trong thời điểm mưa lớn, cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng phù hợp, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước và tránh đi qua những đoạn đường ngập sâu.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 27/7 cho thấy Nam Bộ và TP.HCM có nền nhiệt 24-33°C, thời tiết nhiều mây, ban ngày không quá nóng.

Mưa vừa và dông sẽ xuất hiện trên diện rộng vào chiều và đêm, nhiều nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi.