Trụ cột chấn thương, Indonesia thấp thỏm trước trận ra quân ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 26/7, huấn luyện viên Indonesia John Herdman lên tiếng về tình trạng thể lực của tiền vệ tấn công Marselino Ferdinan. Chỉ một ngày trước trận ra quân gặp Campuchia tại ASEAN Cup 2026, ngôi sao 21 tuổi khiến người hâm mộ lo lắng khi phải chống nạng trong buổi tập của đội tuyển. Theo HLV John Herdman, Marselino Ferdinan gặp va chạm trong quá trình tập luyện.

“Hiện tại chúng tôi đang theo dõi Marselino. Cậu ấy bị va chạm nhẹ trong một buổi tập. Vì vậy, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa và chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị, theo dõi trong vài ngày tới”, HLV John Herdman cho biết trong buổi họp báo ngày 27/6.

Nhà cầm quân người Anh cho biết Marselino Ferdinan sẽ trải qua bài kiểm tra thể lực để xác định khả năng thi đấu trước trận mở màn của đội tuyển giải. Ông hy vọng tiền vệ 21 tuổi sẽ sớm bình phục, bởi anh là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển Indonesia.

HLV John Herdman cho biết Marselino Ferdinan bị va chạm nhẹ trong một buổi tập. (Ảnh: Dok Oxford)

“Hy vọng hôm nay hoặc ngày mai cậu ấy sẽ thực hiện bài kiểm tra thể lực để xác định khả năng ra sân. Marselino là một chàng trai rất mạnh mẽ. Gần đây cậu ấy đã vượt qua nhiều thời điểm khó khăn và có tinh thần rất vững vàng. Cậu ấy thực sự rất nóng lòng được thi đấu, điều đó là chắc chắn”, Herdman chia sẻ.

Marselino Ferdinan là một trong những phương án quan trọng của HLV John Herdman tại ASEAN Cup 2026. Tiền vệ đang khoác áo Oxford United không chỉ sở hữu khả năng tạo đột biến mà còn là một trong số rất ít cầu thủ Indonesia còn thi đấu ở châu Âu được CLB chủ quản cho phép trở về phục vụ đội tuyển. Nhiều trụ cột khác đã không thể góp mặt do các đội bóng từ chối nhả người, bởi giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA Days.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Indonesia sẽ mở màn chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Campuchia trên sân Pakansari vào lúc 20h30 ngày 27/7.