Ronaldo: Vô địch EURO ngang World Cup, tôi rời đi với lương tâm thanh thản

(VTC News) -

“Hôm nay tôi đứng dậy thế nào ư? Với lương tâm thanh thản. Tôi đã làm hết sức mình”, tờ Record dẫn lời Cristiano Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ronaldo và đồng đội bị loại, đồng nghĩa đây là trận đấu cuối cùng của siêu sao 41 tuổi tại đấu trường World Cup.

CR7 không còn cơ hội tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù vậy, anh khẳng định bản thân không hối tiếc điều gì.

Ronaldo chia tay World Cup. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã giành ba danh hiệu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước Cristiano Ronaldo, bóng đá Bồ Đào Nha chưa từng giành danh hiệu nào. Tôi hài lòng. Danh hiệu lớn nhất mà đội tuyển Bồ Đào Nha giành được là năm 2016, chức vô địch châu Âu. Thành thật mà nói, với tôi danh hiệu đó có tầm vóc ngang một kỳ World Cup. Tôi nhắc lại, tôi ra đi với lương tâm thanh thản, tôi đã làm hết sức mình. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp diễn”, Ronaldo nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh trên đường rời sân, Cristiano Ronaldo nhiều lần nhắc đến từ “thanh thản”. Trước đó, khi xác nhận World Cup 2026 là lần cuối cùng anh dự giải, CR7 cho biết việc có vô địch World Cup hay không cũng không làm thay đổi nhiều đến sự nghiệp mà chính cầu thủ này nói là “không thiếu thứ gì”.

Đội trưởng của Bồ Đào Nha nói: “Hãy luôn cống hiến tối đa cho đất nước của mình, cho màu cờ sắc áo của mình để khi kết thúc, bạn sẽ ra đi thanh thản hơn vì đã vắt kiệt cơ thể đến mức không thể thêm được nữa.

Tôi có cảm xúc rất đặc biệt khi đại diện cho đội tuyển quốc gia, suốt 23 năm qua, với rất nhiều niềm vui, rất nhiều sự yêu mến. Đó luôn là trải nghiệm không thể quên. Trận cuối cùng ư? Có chút xúc động, nhưng cũng có sự nhẹ nhõm và lương tâm thanh thản rằng khi ai đó đã làm hết sức mình, thì không thể bị chê trách điều gì”.

Ronaldo khóc sau trận đấu cuối cùng ở giải đấu danh giá nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo kết thúc kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với 3 bàn thắng. Anh ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan ở vòng bảng, sau đó đá phạt đền thành công ở trận gặp Croatia vòng 1/16. Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Ronaldo có vài tình huống gây khó khăn cho hàng thủ đối phương nhưng không ghi bàn.

“Rời khỏi một giải đấu lớn luôn là điều buồn bã. Đây là World Cup. Đội bóng đang tiến bộ. Theo quan điểm của tôi, chúng tôi đã chơi một trận tốt. Trận đấu có thể nghiêng về bất kỳ bên nào, nhưng bóng đá là vậy. Chúng tôi phải đứng dậy và tiếp tục con đường của mình. Bị loại theo cách này thật thất vọng, nhưng chúng tôi ra đi với lương tâm thanh thản.

Chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn, nhưng chúng tôi bị loại bởi một trong những đội sẽ vào chung kết hoặc tiến rất gần tới đó. Chúng tôi đã làm hết sức mình và khi đã như vậy thì không có gì để chê trách”, Ronaldo nói.