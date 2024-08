Vi khuẩn phế cầu nguy hiểm thế nào?

(VTC News) -

Thông tin trên được PGS.TS.BS Trần Minh Điển, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết tại hội thảo khoa học chuyên sâu “Những hiểu biết mới về chủng lưu hành tại Việt Nam – Cơ sở khoa học trong lựa chọn vaccine phế cầu tối ưu hóa cho trẻ”.

Theo PSG Nguyễn Minh Điển, phế cầu khuẩn gây ra các loại bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa. Trong đó, biến chứng nguy hiểm nhất sẽ khiến trẻ tử vong. May mắn là hiện nay đã có biện pháp phòng bệnh hiệu quả và việc chủng ngừa sớm cho trẻ sẽ giúp giảm thiểu tác hại và di chứng nghiêm trọng.

PGS.TS.BS Trần Minh Điển phát biểu tại hội thảo.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh do vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae) gây ra đã và đang là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu trẻ em trên toàn cầu chết vì các bệnh liên quan đến phế cầu khuẩn, chiếm khoảng 11% trong tổng số trẻ nhỏ dưới 5 tuổi tử vong.

Cứ mỗi 43 giây có 1 trẻ tử vong do viêm phổi trên thế giới và tại Việt Nam, hằng năm viêm phổi cướp đi mạng sống của 4.000 trẻ em trong tổng số 2,9 triệu ca mắc, đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, hiện có hơn 100 chủng vi khuẩn phế cầu. Vai trò của các chủng đối với gánh nặng bệnh là không giống nhau. Ở trẻ, một số chủng có khả năng gây bệnh xâm lấn cao như viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi kèm nhiễm trùng huyết. Số khác có khả năng gây viêm phổi cao hơn hoặc liên quan viêm phổi hoại tử.

Việt Nam là một trong 15 quốc gia trên toàn thế giới chịu gánh nặng lớn về viêm phổi do phế cầu. Đáng nói, trẻ nhỏ và người lớn tuổi bị viêm phổi do phế cầu có tỷ lệ tử vong lên tới 50%. Hiện Việt Nam đã có các loại vaccine phế cầu cộng hợp. Đây được xem là biện pháp phòng ngừa chủ động đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả nhất hiện nay để ngăn ngừa rủi ro mắc bệnh và các biến chứng nguy hiểm do phế cầu khuẩn gây ra.