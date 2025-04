Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

(VTC News) -

Ngày 17/4, Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo thông báo từ ban quản lý nhà máy trên Telegram, một chiếc drone của Ukraine đã bị Nga bắn hạ gần một tòa nhà của cơ sở này. Thông báo cho biết không có ai bị thương và không có thiệt hại nào xảy ra. Thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được thông báo về sự việc.

Nga tấn công tên lửa vào Ukraine (Ảnh: CNN)

Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine vi phạm "bảy nguyên tắc an toàn hạt nhân và năm nguyên tắc an toàn tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia". Các nguyên tắc được IAEA thiết lập tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine và các quan chức IAEA chưa bình luận về tuyên bố này.

Trước đó, ngày 16/4, giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, đã thông báo về tình hình tại nhà máy Zaporizhzhia. Ông cho biết đội ngũ của IAEA báo cáo về các vụ nổ xảy ra ở nhiều khoảng cách khác nhau gần nhà máy hàng ngày. Ông Grossi cũng cho biết đôi khi nghe thấy tiếng súng nổ. IAEA vẫn tiếp tục giám sát và đánh giá an toàn tại các cơ sở hạt nhân chính của Ukraine.

Tình hình xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, một trong mười nhà máy lớn nhất thế giới, vẫn tiếp tục căng thẳng. Mối lo ngại về thảm họa hạt nhân gia tăng khi Moskva và Kiev liên tục cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công xung quanh cơ sở này.

Kể từ ngày 1/9/2022, các nhân viên của IAEA đã có mặt tại nhà máy này, vốn đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 3/2022.