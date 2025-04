Nhân chứng kể phút cảnh sát truy bắt tên buôn ma túy sát hại thượng uý công an

(VTC News) -

Nhân chứng kể phút tên buôn ma túy bỏ lại ô tô chứa súng, lựu đạn rồi tẩu thoát

Trưa 18/4, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại nút giao khu công nghiệp Việt Hưng vào đường dẫn lên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh), trong một quán ven đường, người dân bàn tán xôn xao vụ việc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa truy bắt nhóm tội phạm ma túy nổ súng chống trả, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.

Chị Vũ Ph.Th (41 tuổi, ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) kể lại thời khắc cảnh sát Quảng Ninh truy bắt nhóm tội phạm ma túy.

Chị Vũ Ph.Th (41 tuổi, ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) kể, khoảng hơn 21h ngày 17/4, khi đang ngồi bán hàng ven nút giao khu công nghiệp Việt Hưng vào đường dẫn lên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh) , chị Th. thấy hai xe ô tô một trắng và một đen chạy tốc độ rất nhanh qua quán.

Một lúc sau, chị Th. nghe thấy 2 tiếng súng nổ, mọi người nháo nhác chạy ra xem, sau đó thấy 2 xe này quay lại luôn và tiếp tục truy đuổi.

“Hai xe lúc đầu chạy đúng làn nhưng chạy rất nhanh. Khi đến trạm thu phí Đồng Đăng lên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn thì tôi nghe thấy hai tiếng nổ, đoán là tiếng súng. Lúc ấy, tôi bảo với chồng hình là xã hội đen bắn nhau. Một lúc sau thấy hai xe quay lại và vẫn đi với tốc độ rất nhanh”, chị Th. cho biết.

Trạm thu phí Đồng Đăng lên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Cũng theo chị Ph.Th, đến sáng nay (18/4), sau khi thấy báo chí đưa tin Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt nhóm tội phạm ma túy chị mới biết rõ sự việc tối qua là công an truy bắt những kẻ buôn ma tuý.

Ông V. kể lại khoảnh khắc thấy bóng người đàn ông mặc áo đỏ từ trong xe đậu ngay trước cổng nhà mình chạy ra ngoài. (Ảnh: Minh Khang)

Sáng cùng ngày, ông D.V.V (63 tuổi, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long) cho biết, khoảng hơn 21h ngày 17/4, vợ chồng ông đang ngủ thì một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng đỗ ngay trước cổng nhà, trên thân xe có nhiều vết xước.

"Sau đó, một bóng đàn ông mặc áo màu đỏ từ trong xe chạy ra ngoài hướng về Bệnh viện Sản nhi Hạ Long để bắt xe", ông V. kể lại.

Cũng theo người đàn ông này, ngay sau đó, gia đình ông gọi điện báo sự việc lên tổ trưởng tổ dân phố. Nhận thông tin, tổ trưởng dân phố báo Công an phường huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên.

Chiếc xe có chứa vũ khí nghi phạm bỏ lại trước cửa nhà dân để tìm đường tẩu thoát.

Khoảng 10 phút sau, hàng chục cán bộ chiến sỹ công an cùng các lực lượng đã có mặt, phong toả hiện trường, khám nghiệm chiếc xe ô tô tên tội phạm để lại, thu giữ súng, đạn và lựu đạn phục vụ công tác điều tra.

Khoảng hơn 2h ngày 18/4, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng di chuyển chiếc xe và các chứng cứ liên quan khỏi hiện trường.

Bùi Đình Khánh, tay buôn ma túy bị cơ quan công an truy nã.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố và truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bùi Đình Khánh là kẻ buôn ma túy nổ súng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh vào tối 17/4.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Bùi Đình Khánh đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận kẻ bị truy nã, người dân báo ngay cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0692808195.