(VTC News) -

Nội dung phim Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú)

Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú tập trung vào 4 bác sĩ nội trú sản phụ khoa năm nhất. Đó là bác sĩ Oh Yi Young (do diễn viên Go Youn Jung thủ vai) - tiểu thư, đang thất nghiệp. Vì phải trả khoản nợ tiêu dùng 50 triệu won, cô đi làm trong tâm trạng chán nản.

Bác sĩ Pyo Nam Kyung (do diễn Shin Si Ah thủ vai) - bạn học cấp 3 của Oh Yi Young, một người sành điệu và có tính cách cởi mở nhưng chưa chịu được các khó khăn trong công việc.

Bác sĩ Um Jae Il (do diễn viên Kang You Seok thủ vai) - cựu thần tượng chăm chỉ và nhiệt tình thái quá.

Bác sĩ Kim Sa Bi (do diễn viên Han Ye Ji thủ vai) - cô gái tốt nghiệp top đầu, ham học hỏi nhưng thiếu sự đồng cảm với các bệnh nhân.

Cho đến thời điểm hiện tại, Resident Playbook chưa thể sánh ngang với thành công vang dội của Hospital Playlist (bộ phim nổi tiếng về nghành y đã phát sóng trước đó), nhưng sự kỳ vọng về một câu chuyện mới mẻ và thú vị vẫn hiện hữu.

Với cốt truyện đề cao giá trị nghề y, phim mang đến những thông điệp nhân văn sâu sắc và giàu tính giải trí. Có tổng thời lượng 12 tập, phim giàu tiềm năng tiếp nối được sự thành công của người tiền nhiệm.

Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) là bộ phim Hàn Quốc hot nhất hiện nay

Lịch chiếu phim Chuyện đời bác sĩ nội trú

Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) được chiếu trên NETFLIX trong tháng 4 và tháng 5/2025. Lịch chiếu phim Chuyện đời bác sĩ nội trú cụ thể như sau:

Tập Ngày chiếu Tập 1 12/4 Tập 2 13/4 Tập 3 19/4 Tập 4 20/4 Tập 5 26/4 Tập 6 27/4 Tập 7 3/5 Tập 8 4/5 Tập 9 10/5 Tập 10 11/5 Tập 11 18/5 Tập 12 19/5