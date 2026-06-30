Vàng trang sức 9999 là gì?
Vàng trang sức 9999 là loại vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, gần như là vàng nguyên chất. Đây là dòng vàng có giá trị cao, màu vàng đậm đặc trưng.
Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng trang sức 9999 có khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Tuy nhiên, do đặc tính khá mềm nên loại vàng này dễ bị biến dạng nếu chịu va đập mạnh hoặc sử dụng thường xuyên.
Vàng trang sức 9999 thường được sử dụng để chế tác dây chuyền, lắc tay, bông tai hoặc các sản phẩm trang sức truyền thống.
Giá vàng trang sức 9999 hôm nay 30/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc đầu giờ sáng nay 30/6/2026, giá vàng trang sức 9999 tại các doanh nghiệp lớn dao động từ 13,75 - 14,65 triệu đồng/chỉ, tùy từng doanh nghiệp và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng trang sức 9999 tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng nữ trang 999.9
14.240.000
14.640.000
đồng/chỉ
SJC
Nữ trang 99,99%
14.290.000
14.640.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng trang sức 999.9
14.150.000
14.650.000
đồng/chỉ
Doji
Nữ trang 9999
13.750.000
14.250.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.280.000
14.680.000
đồng/chỉ
Bảng giá vàng trang sức hôm nay 30/6/2026
Bên cạnh vàng trang sức 9999, các doanh nghiệp còn cung cấp nhiều loại vàng trang sức khác như vàng trang sức 999, vàng 99, vàng 75%...
Dưới đây là bảng giá vàng trang sức tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng nữ trang 999
14.225.000
14.625.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.903.000
14.523.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.874.000
14.494.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99%
13.795.000
14.495.000
đồng/chỉ
Nữ trang 75%
10.046.100
10.996.100
đồng/chỉ
Nữ trang 68%
9.021.200
9.971.200
đồng/chỉ
Nữ trang 61%
7.996.300
8.946.300
đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%
7.601.000
8.551.000
đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%
5.170.500
6.120.500
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng trang sức 999
14.140.000
14.640.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 99
14.008.500
14.503.500
đồng/chỉ
Vàng trang sức 98
13.867.000
14.357.000
đồng/chỉ
Doji
Nữ trang 999
13.700.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99
13.630.000
14.180.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9
14.180.000
13.250.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Vàng trang sức 24K (99.9)
14.270.000
14.670.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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