(VTC News) -

Vàng trang sức 9999 là gì?

Vàng trang sức 9999 là loại vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, gần như là vàng nguyên chất. Đây là dòng vàng có giá trị cao, màu vàng đậm đặc trưng.

Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng trang sức 9999 có khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Tuy nhiên, do đặc tính khá mềm nên loại vàng này dễ bị biến dạng nếu chịu va đập mạnh hoặc sử dụng thường xuyên.

Vàng trang sức 9999 thường được sử dụng để chế tác dây chuyền, lắc tay, bông tai hoặc các sản phẩm trang sức truyền thống.

Vàng trang sức 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng trang sức 9999 hôm nay 30/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc đầu giờ sáng nay 30/6/2026, giá vàng trang sức 9999 tại các doanh nghiệp lớn dao động từ 13,75 - 14,65 triệu đồng/chỉ, tùy từng doanh nghiệp và giá mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng trang sức 9999 tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng nữ trang 999.9 14.240.000 14.640.000 đồng/chỉ SJC Nữ trang 99,99% 14.290.000 14.640.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ Doji Nữ trang 9999 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Vàng trang sức 24K (999.9) 14.280.000 14.680.000 đồng/chỉ

Bảng giá vàng trang sức hôm nay 30/6/2026

Bên cạnh vàng trang sức 9999, các doanh nghiệp còn cung cấp nhiều loại vàng trang sức khác như vàng trang sức 999, vàng 99, vàng 75%...

Dưới đây là bảng giá vàng trang sức tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng nữ trang 999 14.225.000 14.625.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.903.000 14.523.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.874.000 14.494.000 đồng/chỉ SJC Nữ trang 99% 13.795.000 14.495.000 đồng/chỉ Nữ trang 75% 10.046.100 10.996.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 9.021.200 9.971.200 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.996.300 8.946.300 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.601.000 8.551.000 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.170.500 6.120.500 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999 14.140.000 14.640.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99 14.008.500 14.503.500 đồng/chỉ Vàng trang sức 98 13.867.000 14.357.000 đồng/chỉ Doji Nữ trang 999 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.630.000 14.180.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 14.180.000 13.250.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Vàng trang sức 24K (99.9) 14.270.000 14.670.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.