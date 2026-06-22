Giá vàng 9999 SJC hôm nay 22/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99% và chỉ có một lượng tạp chất rất nhỏ.
Đặc điểm của vàng 9999
Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm, sáng, có độ bóng tự nhiên đặc trưng.
Một đặc điểm nổi bật của vàng 9999 là mềm và dẻo, dễ uốn nắn, kéo sợi hoặc dát mỏng mà không bị gãy. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn và các sản phẩm tích trữ tài sản hơn là chế tác trang sức có thiết kế phức tạp.
Ngoài ra, vàng 9999 có khả năng chống oxy hóa tốt, không bị gỉ sét hay xỉn màu theo thời gian, giúp giữ được giá trị lâu dài.
Với độ tinh khiết cao và tính ổn định, vàng 9999 được nhiều người lựa chọn như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản an toàn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 22/6/2026
Lúc 7h15 ngày 22/6/2026, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 14,42 - 14,72 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), đi ngang so với cuối tuần trước.
Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h15 ngày 22/6/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.420.000
14.722.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.420.000
14.723.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.410.000
14.710.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.410.000
14.720.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.210.000
14.560.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 ngày 22/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.420.000
14.722.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.410.000
14.710.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.410.000
14.720.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.210.000
14.560.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.180.000
14.580.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.250.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.420.000
14.720.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.300.000
14.650.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.300.000
14.650.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.050.000
14.550.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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