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Xuất bản ngày 22/06/2026 08:35 AM
Xuất bản ngày 22/06/2026 08:35 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 22/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay 22/6/2026, giá vàng miếng SJC được duy trì ở mức ổn định so với cuối tuần trước.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99% và chỉ có một lượng tạp chất rất nhỏ.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm, sáng, có độ bóng tự nhiên đặc trưng.

Một đặc điểm nổi bật của vàng 9999 là mềm và dẻo, dễ uốn nắn, kéo sợi hoặc dát mỏng mà không bị gãy. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn và các sản phẩm tích trữ tài sản hơn là chế tác trang sức có thiết kế phức tạp.

Ngoài ra, vàng 9999 có khả năng chống oxy hóa tốt, không bị gỉ sét hay xỉn màu theo thời gian, giúp giữ được giá trị lâu dài.

Với độ tinh khiết cao và tính ổn định, vàng 9999 được nhiều người lựa chọn như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản an toàn.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 22/6/2026

Lúc 7h15 ngày 22/6/2026, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 14,42 - 14,72 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), đi ngang so với cuối tuần trước.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h15 ngày 22/6/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.420.000

14.722.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.420.000

14.723.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.410.000

14.710.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.410.000

14.720.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.210.000

14.560.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 ngày 22/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.420.000

14.722.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.410.000

14.710.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.410.000

14.720.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.210.000

14.560.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.180.000

14.580.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.250.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.420.000

14.720.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.050.000

14.550.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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