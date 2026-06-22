Giá vàng 9999 SJC hôm nay 22/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99% và chỉ có một lượng tạp chất rất nhỏ.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm, sáng, có độ bóng tự nhiên đặc trưng.

Một đặc điểm nổi bật của vàng 9999 là mềm và dẻo, dễ uốn nắn, kéo sợi hoặc dát mỏng mà không bị gãy. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn và các sản phẩm tích trữ tài sản hơn là chế tác trang sức có thiết kế phức tạp.

Ngoài ra, vàng 9999 có khả năng chống oxy hóa tốt, không bị gỉ sét hay xỉn màu theo thời gian, giúp giữ được giá trị lâu dài.

Với độ tinh khiết cao và tính ổn định, vàng 9999 được nhiều người lựa chọn như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản an toàn.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 22/6/2026

Lúc 7h15 ngày 22/6/2026, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 14,42 - 14,72 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), đi ngang so với cuối tuần trước.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h15 ngày 22/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.420.000 14.722.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.420.000 14.723.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.410.000 14.720.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.210.000 14.560.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 ngày 22/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.420.000 14.722.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.410.000 14.720.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.210.000 14.560.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.180.000 14.580.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.250.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.420.000 14.720.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.