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Ý nghĩa tên gọi Hòn Trống Mái ở Thanh Hóa Không chỉ gây ấn tượng bởi thế đá độc đáo, Hòn Trống Mái ở Thanh Hóa còn gắn với truyền thuyết về tình yêu và lòng chung thủy, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Điều gì phá vỡ quy luật bất biến của thị trường vàng? Giữa căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, giá vàng biến động trái quy luật liên tục lao dốc, điều gì đang khiến "vua trú ẩn" mất sức hút.

Báo Argentina sợ tương lai u tối, mong Messi dự World Cup 2030 Tờ Ole lo ngại giai đoạn hậu Lionel Messi sẽ khó khăn, đồng thời hy vọng anh thay đổi quyết định và dự World Cup 2030 ở tuổi 43.

Giỏi Toán nên theo học ngành nào? Toán học là môn học đòi hỏi khả năng tư duy logic, phân tích và tính chính xác cao, với những bạn học tốt môn Toán, cơ hội lựa chọn ngành nghề hiện nay rất rộng mở.

Khí H₂S nguy hiểm ra sao, dấu hiệu nhận biết là gì? Khí sunfua hydro (H₂S) có thể làm liệt khứu giác, khiến nạn nhân bất tỉnh trong tích tắc và là nguyên nhân của nhiều vụ ngạt khí thương tâm.

Tổng thống Trump trao cúp xong không rời sân khấu, cầu thủ Tây Ban Nha bối rối Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối rời khỏi sân khấu trong khi ĐT Tây Ban Nha nâng cao chức vô địch World Cup 2026 trước ống kính máy ảnh.

Ni sư xây cầu nối tâm linh Việt - Nhật Ni sư Thích Tâm Trí trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời kiến tạo nhịp cầu văn hóa Phật giáo kết nối 2 dân tộc Việt - Nhật.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Mbappe xô đổ kỷ lục Messi Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 được thưởng bao nhiêu tiền? Sau khi đăng quang World Cup 2026 nhờ chiến thắng trước Argentina, Tây Ban Nha nhận khoản thưởng kỷ lục 51 triệu USD, cao hơn nhà vô địch năm 2022.

Tây Ban Nha vô địch World Cup: Vai phụ Ferran Torres làm lu mờ Messi, Yamal Trận chung kết được chờ đợi như cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal, nhưng người viết đoạn kết lại là Ferran Torres, cầu thủ bắt đầu đêm lịch sử trên ghế dự bị.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 20/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C Thời tiết miền Trung hôm nay 20/7 từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38°C, Tây Nguyên có mưa rào và dông vào chiều tối.

Vừa công khai yêu, Việt Anh và Quỳnh Nga đã cùng mua nhà chung Sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga tiết lộ đã mua căn nhà đầu tiên đứng tên chung.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 20/7: Chiều tối mưa dông, nhiệt độ TP.HCM 35°C Thời tiết miền Nam hôm nay 20/7 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35°C, TP.HCM đạt 33-35°C.