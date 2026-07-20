Điều gì phá vỡ quy luật bất biến của thị trường vàng?

Không chỉ gây ấn tượng bởi thế đá độc đáo, Hòn Trống Mái ở Thanh Hóa còn gắn với truyền thuyết về tình yêu và lòng chung thủy, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Giữa căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, giá vàng biến động trái quy luật liên tục lao dốc, điều gì đang khiến "vua trú ẩn" mất sức hút.
Tờ Ole lo ngại giai đoạn hậu Lionel Messi sẽ khó khăn, đồng thời hy vọng anh thay đổi quyết định và dự World Cup 2030 ở tuổi 43.
Toán học là môn học đòi hỏi khả năng tư duy logic, phân tích và tính chính xác cao, với những bạn học tốt môn Toán, cơ hội lựa chọn ngành nghề hiện nay rất rộng mở.
Khí sunfua hydro (H₂S) có thể làm liệt khứu giác, khiến nạn nhân bất tỉnh trong tích tắc và là nguyên nhân của nhiều vụ ngạt khí thương tâm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối rời khỏi sân khấu trong khi ĐT Tây Ban Nha nâng cao chức vô địch World Cup 2026 trước ống kính máy ảnh.
Ni sư Thích Tâm Trí trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời kiến tạo nhịp cầu văn hóa Phật giáo kết nối 2 dân tộc Việt - Nhật.
Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.
Sau khi đăng quang World Cup 2026 nhờ chiến thắng trước Argentina, Tây Ban Nha nhận khoản thưởng kỷ lục 51 triệu USD, cao hơn nhà vô địch năm 2022.
Trận chung kết được chờ đợi như cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal, nhưng người viết đoạn kết lại là Ferran Torres, cầu thủ bắt đầu đêm lịch sử trên ghế dự bị.
Thời tiết miền Trung hôm nay 20/7 từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38°C, Tây Nguyên có mưa rào và dông vào chiều tối.
Sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga tiết lộ đã mua căn nhà đầu tiên đứng tên chung.
Thời tiết miền Nam hôm nay 20/7 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35°C, TP.HCM đạt 33-35°C.
Leandro Paredes bị truất quyền thi đấu vì tham gia vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026.
Thời tiết Hà Nội hôm nay 20/7 nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 26-33°C.
Bình luận