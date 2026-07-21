Khởi tố, bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai

(VTC News) -

Tối 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 2h ngày 21/7, Hải lái xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, chạy từ tỉnh Khánh Hòa đi TP.HCM.

Khi đến Km1839+300 Quốc lộ 1, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, tài xế đã để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường.

Sau va chạm, phần đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến phương tiện tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe. Do xe chỉ có một cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi, khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo cơ quan điều tra, tài xế Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lửa và khói lan nhanh bao trùm toàn bộ xe khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 6 người bị thương. Chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trần Thanh Hải đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố và Công an xã Hưng Thịnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và tài liệu phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.