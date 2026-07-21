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Bị phạt 12,5 triệu vì chia sẻ tin sai sự thật về kỳ thi THPT tại Tuyên Quang Người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng sau khi chia sẻ bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.

Xác định 8 đội bóng vào tứ kết giải U17 Quốc gia 2026 Chiều 21/7, lượt trận cuối cùng tại bảng B và bảng C VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã khép lại, qua đó xác định 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết.

HAGL vào bán kết giải U21 Quốc gia 2026 Chiều 21/7, các trận tứ kết còn lại của Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 xác định hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết là HAGL và SLNA.

Hơn 300 người căng mình khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển Gia Lai Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cơ bản khống chế, khoanh vùng được vụ cháy hàng trăm hécta rừng phòng hộ ven biển xã Phù Mỹ Đông.

Khởi tố, bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 7 người tử vong trên Quốc lộ 1.

Công an Quảng Trị giúp người đàn ông đi lạc 15 ngày về với gia đình Nhận được tin báo về người đàn ông đi lang thang, có biểu hiện mệt mỏi, Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) kịp thời tiếp cận, giúp đỡ đưa người này về với gia đình.

5 y bác sĩ cứu sống du khách ngừng tim trên bãi biển Nhật Lệ Nạn nhân bị đuối nước ngừng tim, ngừng thở may mắn được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cứu sống.

Quảng Ngãi khảo sát các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ Đoàn công tác khảo sát thực địa một số vị trí liên quan đến thông tin hài cốt liệt sĩ do các nhóm nghiên cứu và nhân chứng lịch sử cung cấp.

FIFA nhầm lẫn, đồng đội Messi đánh cầu thủ Tây Ban Nha thoát thẻ đỏ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định đầu tiên về vụ ẩu đả giữa cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Thủ tướng vừa ký Quyết định số 1328 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Triệt phá đường dây 'Bún Chả TV', Công an Bắc Ninh được Bộ Công an khen thưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích triệt phá đường dây vận hành website "Bún Chả TV" phát sóng trái phép các giải thể thao.

Hoàn thiện dự án Luật sửa đổi một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng Tại Nghị quyết số 191/NQ-CP, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng và nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Ấn Độ triệu tập Đại biện Nga sau vụ 4 công dân Ấn thiệt mạng ở Biển Đen Ấn Độ cho biết họ triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga vào thứ Ba (21/7) và bày tỏ "quan ngại sâu sắc" sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn thiệt mạng.

Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy Thủ tướng yêu cầu Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.