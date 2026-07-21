Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại buổi lễ công bố, trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với ông Nguyễn Hoài Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của ông Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian qua; đồng thời kỳ vọng ông với kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua quá trình công tác ở cả Trung ương và địa phương, sẽ tiếp tục đóng góp trên cương vị công tác mới.

Thủ tướng đề nghị các nhân sự mới nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả các vấn đề phát sinh và có lộ trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể với những công việc trong trung hạn và dài hạn.

Đối với Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Thủ tướng đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn “sắp xếp bộ máy” sang giai đoạn “củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả”.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp hoàn thiện các nghị định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ để giải quyết triệt để vấn đề giao thoa chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm nguyên tắc “một việc chỉ có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm”.

Bộ Nội vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của cán bộ cơ sở.

Theo Thủ tướng, cần hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất, dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phối hợp cùng các đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định biên chế tổng thể của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; có cơ chế thực chất, hiệu quả hơn để khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Mặt khác, Thủ tướng đề cập nhiệm vụ hoàn thiện đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng, trong đó có Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: VGP)

Đối với Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu cùng tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Đi kèm đó là thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động, kịp thời xử lý các “điểm nóng” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ cống hiến, đóng góp vào hoạt động và thành quả chung của các bộ, cơ quan và của Chính phủ.