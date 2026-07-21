FIFA nhầm lẫn, đồng đội Messi đánh cầu thủ Tây Ban Nha thoát thẻ đỏ

(VTC News) -

Theo tờ Mirror, FIFA đã mở cuộc điều tra về những hành vi có dấu hiệu vi phạm kỷ luật của đội tuyển Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã chỉ định một công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để điều tra các sự cố xảy ra sau trận đấu hôm Chủ Nhật tuần trước trên sân MetLife.

Một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina có thể phải đối mặt với các án phạt nghiêm khắc nếu bị kết luận có hành vi vi phạm. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng đứng trước nguy cơ bị phạt tiền thêm một lần nữa.

Thông báo của FIFA cho biết: “Sau khi đánh giá các báo cáo trận đấu liên quan đến trận chung kết FIFA World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, đồng thời căn cứ Điều 36 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chỉ định một công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để điều tra các hành vi có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến những sự cố xảy ra sau trận đấu. Thông tin chi tiết sẽ được Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố sau khi báo cáo của công tố viên hoàn tất”.

Leandro Paredes tấn công cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026 nhưng đã được FIFA xóa thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Argentina một lần nữa bị chỉ trích vì lối chơi quyết liệt trong trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha. Tiền vệ Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu ở cuối thời gian thi đấu chính thức sau khi nhận hai thẻ vàng.

Sau khi trận đấu kết thúc, hậu vệ Nahuel Molina đánh vào ngực Rodri khi tiền vệ Tây Ban Nha chạy ngang để ăn mừng. Tiếp đó, trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala của Argentina cũng xảy ra xô xát với Dani Olmo.

Cầu thủ Leandro Paredes ban đầu được cho là đã nhận thẻ đỏ sau tiếng còi mãn cuộc vì hành vi bóp cổ trung vệ Eric Garcia của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quyết định này sau đó đã bị xóa khỏi hồ sơ chính thức của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác nhận rằng trên thực tế không có bất kỳ án kỷ luật nào được áp dụng đối với Paredes sau trận đấu, đồng nghĩa với việc thẻ đỏ từng được ghi nhận trước đó đã bị hủy bỏ khỏi hệ thống chính thức.

BBC Sport cho biết: “Ban đầu, hệ thống thông tin dành cho bình luận viên của FIFA đã thông báo sai rằng Paredes bị trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ vì có hành vi đẩy vào cổ họng hậu vệ Eric Garcia của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Paredes đã nhanh chóng bị xóa khỏi hệ thống và FIFA xác nhận với BBC Sport rằng không có bất kỳ hình thức kỷ luật nào được áp dụng đối với anh vào thời điểm đó”.

Do đó, nếu Leandro Paredes bị treo giò hoặc chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào, án phạt đó sẽ chỉ được đưa ra sau một cuộc điều tra hồi tố do Ủy ban Kỷ luật FIFA tiến hành.

Tuần trước, FIFA cũng xác nhận đang đánh giá các báo cáo liên quan đến trận bán kết gặp tuyển Anh, sau khi nổ ra tranh cãi về vấn đề quần đảo Falkland. Đây là tên mà Argentina sử dụng để gọi quần đảo Falkland, vùng lãnh thổ đang do Anh quản lý nhưng hai nước vẫn tồn tại tranh chấp chủ quyền.

Sau khi đánh bại đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel với tỷ số 2-1, các cầu thủ Argentina đã ăn mừng bằng một biểu ngữ có dòng chữ “Las Malvinas son Argentinas” (tạm dịch: “Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina” hoặc “Quần đảo Falkland là của Argentina”). Những cầu thủ như trung vệ Cristian Romero (Tottenham), cựu tiền vệ Tottenham Giovani Lo Celso và trung vệ Lisandro Martinez (Manchester United) cũng có thể phải đối mặt với các án kỷ luật cá nhân vì cùng giương biểu ngữ này.

BBC Sport cho biết hiện tại, FIFA chưa công bố thời gian cụ thể để công tố viên hoàn tất cuộc điều tra đối với hành vi của đội tuyển Argentina.