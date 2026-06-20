Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 20/6/2026 nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là tạp chất.
Đặc điểm của vàng 9999
Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng tự nhiên và giá trị kinh tế cao.Tuy nhiên, do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh. Đây cũng là lý do khiến vàng 9999 không phải là lựa chọn tối ưu cho những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ.
Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư và bảo toàn tài sản.
Giá vàng 9999 thường biến động theo diễn biến của thị trường vàng trong nước và thế giới.
Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 8h ngày 20/6/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động quanh mức 14,1 - 14,7 triệu đồng/chỉ, tùy loại.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật lúc 8h ngày 20/6/2026:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)
|14.250.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen
|14.250.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|14.150.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|14.100.000
|14.600.000
|đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|14.370.000
|14.670.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999,9
|12.800.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 20/6/2026)
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
|Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)
14.250.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.150.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.100.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.370.000
14.670.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999,9
12.800.000
-
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.370.000
14.670.000
đồng/chỉ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.370.000
14.670.000
đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.360.000
146.600.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.370.000
14.670.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng SJC 999.9
14.370.000
14.670.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.370.000
14.670.000
đồng/chỉ
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.300.000
14.650.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Người mua nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch.
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