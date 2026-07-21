XSMT 21/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 3 ngày 21/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 21/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT được tổ chức ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) là 2 địa phương thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được mở ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) mở thưởng cuối tuần.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

Người trúng thưởng có thể nhận giải tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền.Đối với giải thưởng có giá trị nhỏ, nhận tiền tại đại lý sẽ nhanh và thuận tiện hơn, nhưng thường phải trả phí đổi thưởng khoảng 0,5%-1% tùy từng nơi.

Nếu trúng giải có giá trị lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận đủ tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không mất phí đổi thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng

Một tờ vé chỉ đủ điều kiện lĩnh thưởng khi được Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin đúng với kỳ mở thưởng và dãy số trùng với một trong các hạng giải đã công bố.

Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên trạng, không rách, chắp vá, tẩy xóa, chỉnh sửa và được mang đi nhận thưởng trong thời hạn quy định.

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