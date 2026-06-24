  • logo
Xuất bản ngày 24/06/2026 12:47 PM
Cập nhật lúc 12:52 PM ngày 24/06/2026

Vàng nữ trang SJC hôm nay 24/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Vàng nữ trang ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và giá trị kinh tế.

Vàng nữ trang là gì?

Vàng nữ trang là loại vàng được chế tác thành các món trang sức như nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay...

Khác với vàng nguyên chất thường dùng để tích trữ hoặc đầu tư, vàng nữ trang được pha thêm một số kim loại khác như bạc, đồng, niken để tăng độ cứng, giúp dễ tạo hình và bền hơn trong quá trình sử dụng.

Vàng nữ trang. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nữ trang. (Ảnh minh họa: AI)

Hàm lượng vàng trong nữ trang thường được tính theo đơn vị karat (K), phổ biến nhất là vàng 24K, 18K và 14K. Trong đó, vàng 24K gần như tinh khiết nhất nhưng mềm, dễ biến dạng, còn vàng 18K và 14K cứng hơn nên phù hợp để chế tác trang sức tinh xảo và sử dụng hằng ngày.

Giá vàng nữ trang SJC hôm nay 24/6/2026

Theo cập nhật lúc 11h30 ngày 24/6/2026, giá vàng nữ trang tại SJC dao động từ 5,12 - 14,54 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Dưới đây bảng giá một số loại vàng nữ trang tại SJC, cập nhật 11h30 ngày 24/6/2026:

Loại vàngGiá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Nữ trang 99,99%14.190.00014.540.000đồng/chỉ
Nữ trang 99%13.696.00014.396.000đồng/chỉ
Nữ trang 75%9.971.10010.921.100đồng/chỉ
Nữ trang 68%8.953.2009.903.200đồng/chỉ
Nữ trang 61%7.935.3008.885.300đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%7.542.7008.492.700đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%5.128.8006.078.800đồng/chỉ

Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 24/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng nữ trang tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 11h30 ngày 24/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
DojiNữ trang 999913.900.00014.400.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99913.850.00014.350.000 đồng/chỉ
Nữ trang 9913.780.00014.330.000 đồng/chỉ
PNJ Vàng nữ trang 999.914.150.00014.550.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99914.135.00014.535.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 992013.814.00014.434.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9913.785.00014.405.000 đồng/chỉ
Bảo Tín Minh ChâuTrang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.100.00014.500.000 đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.914.080.00014.480.000 đồng/chỉ
Phú QuýVàng trang sức 999.914.100.00014.600.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 99914.090.00014.590.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 9913.959.00014.454.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 9813.818.00014.308.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và từng cửa hàng. Khách mua cần cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch để có mức giá chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm.

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
Giá vàng hôm nay 24/6: Lao dốc không phanh
Giá vàng hôm nay 24/6: Lao dốc không phanh
Dự báo thời tiết 24/6: Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội cao nhất 40°C
Dự báo thời tiết 24/6: Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội cao nhất 40°C
XSMN 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Cùng chuyên mục
Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm.

Tin mới
Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm.

Xem thêm