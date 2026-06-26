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Xuất bản ngày 26/06/2026 08:37 AM
Cập nhật lúc 08:55 AM ngày 26/06/2026

Vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 tại thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh vàng miếng, vàng nữ trang 9999 PNJ cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn trên thị trường.

Giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026

Lúc 8h, giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 được niêm yết ở mức 14,07 - 14,47 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nữ trang. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại PNJ, cập nhật lúc 8h ngày 26/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng nữ trang 999.914.070.00014.470.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99914.056.00014.456.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 992013.734.00014.354.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9913.705.00014.325.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng nữ trang tại PNJ với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 26/6/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
PNJ Vàng nữ trang 999.914.070.00014.470.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99914.056.00014.456.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 992013.734.00014.354.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9913.705.00014.325.000 đồng/chỉ
SJCNữ trang 99,99%14.110.00014.460.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99%13.616.80014.316.800 đồng/chỉ
Nữ trang 75%9.911.10010.861.100 đồng/chỉ
Nữ trang 68%8.898.8009.848.800 đồng/chỉ
Nữ trang 61%7.886.5008.836.500 đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%7.496.0008.446.000 đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%5.095.4006.045.400 đồng/chỉ
Phú QuýVàng trang sức 999.9 14.000.00014.500.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 99913.990.00014.490.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 9913.860.00014.355.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 9813.720.00014.210.000 đồng/chỉ
DojiNữ trang 999913.700.00014.200.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99913.650.00014.150.000 đồng/chỉ
Nữ trang 9913.580.00014.130.000 đồng/chỉ
Bảo Tín Minh ChâuTrang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.913.950.00014.400.000 đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.913.930.00014.380.000 đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh HảiVàng trang sức 24K (99.9) 14.040.00014.490.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại PNJ và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày. Người mua nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất.

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