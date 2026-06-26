(VTC News) -

Bên cạnh vàng miếng, vàng nữ trang 9999 PNJ cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn trên thị trường.

Giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026

Lúc 8h, giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 được niêm yết ở mức 14,07 - 14,47 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại PNJ, cập nhật lúc 8h ngày 26/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng nữ trang 999.9 14.070.000 14.470.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.056.000 14.456.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.734.000 14.354.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.705.000 14.325.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng nữ trang tại PNJ với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 26/6/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng nữ trang 999.9 14.070.000 14.470.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.056.000 14.456.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.734.000 14.354.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.705.000 14.325.000 đồng/chỉ SJC Nữ trang 99,99% 14.110.000 14.460.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.616.800 14.316.800 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.911.100 10.861.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.898.800 9.848.800 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.886.500 8.836.500 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.496.000 8.446.000 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.095.400 6.045.400 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999 13.990.000 14.490.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99 13.860.000 14.355.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 98 13.720.000 14.210.000 đồng/chỉ Doji Nữ trang 9999 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.580.000 14.130.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.950.000 14.400.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 13.930.000 14.380.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Vàng trang sức 24K (99.9) 14.040.000 14.490.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại PNJ và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày. Người mua nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất.