  • logo
Xuất bản ngày 25/06/2026 08:27 AM
Xuất bản ngày 25/06/2026 08:27 AM

Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026.

Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.

Đặc điểm của vàng nhẫn 9999

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên và giá trị tích lũy lớn. Đây là dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn để đầu tư, tích trữ hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị.

Tuy nhiên, do chứa hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối nên vàng nhẫn 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi va đập mạnh. Vì vậy, loại vàng này thường được chế tác theo kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết phức tạp.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,25 - 14,55 triệu đồng/chỉ.

Bảng giá vàng tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn trơn PNJ 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.020.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.006.000

14.406.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.685.000

14.305.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.656.000

14.276.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.589.000

13.209.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.825.000

10.815.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.816.000

9.806.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.383.000

9.373.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.806.000

8.796.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.446.000

8.436.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.009.000

5.999.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.418.000

5.408.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.812.000

4.802.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 25/6/2026)

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ


SJC



Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.390.000

14.690.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ

14.390.000

14.700.000

đồng/chỉ

Doji

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá xăng dầu hôm nay 25/6: Tiếp đà giảm sâu, xuống dưới 75 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 25/6: Tiếp đà giảm sâu, xuống dưới 75 USD/thùng
Dự báo thời tiết 25/6: Miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung vẫn oi bức 40°C
Dự báo thời tiết 25/6: Miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung vẫn oi bức 40°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/6: Nắng nóng khắc nghiệt, có nơi 40°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/6: Nắng nóng khắc nghiệt, có nơi 40°C
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 25/6: Ban ngày nắng gắt, chiều tối mưa dông
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 25/6: Ban ngày nắng gắt, chiều tối mưa dông
Cùng chuyên mục
Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm.

Tin mới
Anh hùng La Văn Cầu từ trần

Anh hùng La Văn Cầu từ trần

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu, thương binh hạng 71%, đã từ trần ngày 24/6, hưởng thọ 94 tuổi.

Xem thêm