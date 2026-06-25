Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.
Đặc điểm của vàng nhẫn 9999
Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên và giá trị tích lũy lớn. Đây là dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn để đầu tư, tích trữ hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị.
Tuy nhiên, do chứa hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối nên vàng nhẫn 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi va đập mạnh. Vì vậy, loại vàng này thường được chế tác theo kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết phức tạp.
Vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,25 - 14,55 triệu đồng/chỉ.
Bảng giá vàng tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn trơn PNJ 999.9
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.020.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.006.000
14.406.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.685.000
14.305.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.656.000
14.276.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.589.000
13.209.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.825.000
10.815.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.816.000
9.806.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.383.000
9.373.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.806.000
8.796.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.446.000
8.436.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.009.000
5.999.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.418.000
5.408.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.812.000
4.802.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 25/6/2026)
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.390.000
14.690.000
đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
14.390.000
14.700.000
đồng/chỉ
Doji
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.250.000
14.600.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.350.000
14.650.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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