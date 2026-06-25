Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.

Đặc điểm của vàng nhẫn 9999

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên và giá trị tích lũy lớn. Đây là dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn để đầu tư, tích trữ hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị.

Tuy nhiên, do chứa hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối nên vàng nhẫn 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi va đập mạnh. Vì vậy, loại vàng này thường được chế tác theo kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết phức tạp.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,25 - 14,55 triệu đồng/chỉ.

Bảng giá vàng tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn trơn PNJ 999.9 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.020.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.006.000 14.406.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.685.000 14.305.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.656.000 14.276.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.589.000 13.209.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.825.000 10.815.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.816.000 9.806.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.383.000 9.373.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.806.000 8.796.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.446.000 8.436.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.009.000 5.999.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.418.000 5.408.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.812.000 4.802.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 25/6/2026)

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ

SJC



Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.390.000 14.690.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.390.000 14.700.000 đồng/chỉ Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.250.000 14.600.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.