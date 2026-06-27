Vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nữ trang 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng bốn số chín) là loại vàng có độ tinh khiết cao, lên đến 99,99% vàng nguyên chất, chỉ 0,01% tạp chất khác.
Giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026
Theo khảo sát lúc 8h, giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026 được niêm yết ở mức 13,650 - 14,150 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại Doji, cập nhật lúc 8h ngày 27/6/2026:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Nữ trang 9999
|13.650.000
|14.150.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|13.600.000
|14.100.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|13.530.000
|14.080.000
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng nữ trang tại Doji với các thương hiệu lớn
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (cập nhật đến 8h ngày 27/6/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng nữ trang 999.9
14.070.000
14.470.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.056.000
14.456.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.734.000
14.354.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.705.000
14.325.000
đồng/chỉ
SJC
Nữ trang 99,99%
14.190.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99%
13.696.800
14.369.600
đồng/chỉ
Nữ trang 75%
9.971.100
10.921.100
đồng/chỉ
Nữ trang 68%
8.953.200
9.903.200
đồng/chỉ
Nữ trang 61%
7.935.300
8.885.300
đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%
7.542.700
8.492.700
đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%
5.128.800
6.078.800
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng trang sức 999.9
14.100.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999
13.090.000
14.590.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 99
13.959.000
14.545.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 98
13.818.000
14.308.000
đồng/chỉ
Doji
Nữ trang 9999
13.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nữ trang 999
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99
13.530.000
14.080.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9
14.130.000
14.530.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Vàng trang sức 24K (99.9)
14.140.000
14.540.000
đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại Doji và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày. Người mua nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất.
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