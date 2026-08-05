LĐBĐ Jordan tố FIFA tống tiền, ép hậu thuẫn Chủ tịch Infantino

(VTC News) -

Ngày 4/8, cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Hoàng tử Ali bin Al Hussein đã công khai cáo buộc cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới tìm cách “tống tiền” Liên đoàn bóng đá Jordan (JFA) nhằm buộc tổ chức này ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Hoàng tử Ali, hiện là Chủ tịch JFA, cho biết liên đoàn của ông đã 3 lần đề nghị FIFA hỗ trợ trong năm nay, nhưng được thông báo rằng điều đầu tiên ông cần làm là ủng hộ Chủ tịch Gianni Infantino.

Theo Hoàng tử Ali, vấn đề đầu tiên liên quan đến những khó khăn mà người hâm mộ Jordan gặp phải trong việc xin thị thực để sang dự World Cup mùa hè năm nay - giải đấu mà Jordan lần đầu tiên góp mặt.

“Chúng tôi là một quốc gia nhỏ với ngân sách rất hạn chế dành cho liên đoàn bóng đá và đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Vấn đề thứ nhất là về việc đưa người hâm mộ sang Mỹ cổ vũ đội tuyển. Không phải tất cả đều được cấp thị thực (visa), dù họ đã mua vé vào sân, những tấm vé mà đã được bán với mức giá vô cùng đắt đỏ”, Hoàng tử Ali nêu rõ trong bài đăng.

Hoàng tử Jordan Ali bin Al Hussein (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, ông cũng từng yêu cầu FIFA hỗ trợ về các khoản thuế tại Mỹ mà cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Jordan phải nộp sau thời gian lưu trú tại nước này.

“Chúng tôi bị Chính phủ Mỹ đánh thuế thông qua FIFA vì tham dự World Cup. Đó là khoản tiền lẽ ra phải được chuyển đến các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Điều này không xảy ra với những đội tuyển thi đấu và đóng quân tại Canada hoặc Mexico. Nhưng vì chúng tôi thi đấu ở Mỹ nên giờ đây phải gánh những khoản thuế khổng lồ chỉ vì tham dự giải đấu”, ông viết.

Chưa dừng lại ở đó, ông Ali cho biết JFA hiện vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng sau khi lọt vào trận chung kết FIFA Arab Cup diễn ra tại Qatar vào tháng 12 năm ngoái, bất chấp quy định đội á quân sẽ nhận khoản thưởng trị giá 4,2 triệu USD (khoảng 110 tỷ đồng).

“Rõ ràng, vấn đề thực sự nằm ở cách điều hành và lãnh đạo. Trong nhiều tháng qua, FIFA đã từ chối hỗ trợ chúng tôi trong bất kỳ vấn đề nào kể trên cũng như nhiều vấn đề khác. Cho đến khi, trong thời gian diễn ra World Cup, tôi được truyền đạt bằng lời rằng nếu tôi ủng hộ ông Gianni Infantino thì điều đó sẽ giúp Liên đoàn Bóng đá Jordan nhận được nhiều hỗ trợ hơn.

Ở Jordan, chúng tôi luôn tự hào vì đề cao các giá trị đạo đức. Chúng tôi đã không ủng hộ ông ấy trước đây và chắc chắn cũng sẽ không làm điều đó bây giờ. Nhưng toàn bộ sự việc này chẳng khác nào một hành vi tống tiền, và chúng tôi kiên quyết không khuất phục trước điều đó”, ông khẳng định.

Chỉ hai tuần sau trận chung kết World Cup, ông Gianni Infantino từng được xem là gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử mà không có đối thủ trong nhiệm kỳ thứ tư và cũng là nhiệm kỳ cuối kéo dài đến năm 2031.

Tuy nhiên, Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi nắm quyền. Nguyên nhân xuất phát từ kế hoạch thành lập công ty con mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) để nắm giữ quyền thương mại các giải đấu của FIFA, sau đó bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này đã khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), UEFA cùng Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) đồng loạt phản đối trong tuần trước.