Xe ô tô thiệt hại do mưa lũ: Bảo hiểm thân vỏ bồi thường được những gì?

(VTC News) -

Những rủi ro ô tô thường gặp trong mùa mưa lũ

Khi thời tiết chuyển biến xấu, chiếc xe của bạn phải đối mặt với hàng loạt rủi ro tiềm ẩn mà ngay cả những lái xe kinh nghiệm nhất cũng khó lòng tránh khỏi:

Va quệt, tai nạn do đường trơn trượt: Tầm nhìn hạn chế và mặt đường giảm ma sát khiến hệ thống phanh kém hiệu quả, dễ dẫn đến các va chạm không mong muốn.

Cây đổ, vật thể rơi trúng: Trong các cơn giông lốc, việc xe bị cành cây gãy, biển quảng cáo hoặc vật liệu xây dựng rơi trúng gây móp méo, vỡ kính là kịch bản rất phổ biến.

Xe ngập nước: Dù đang đỗ trong hầm hay di chuyển trên phố, tình trạng ngập sâu có thể khiến hệ thống điện, nội thất và động cơ bị hư hại nghiêm trọng.

Sạt lở, lũ quét: Tại các vùng cao hoặc khu vực ven đồi, rủi ro sạt lở đất đá do mưa kéo dài có thể gây thiệt hại hoàn toàn cho phương tiện.

Bảo hiểm thân vỏ ô tô bồi thường những gì khi xe gặp thiệt hại do mưa lũ?

Khi tham gia bảo hiểm thân vỏ ô tô, chủ xe có thể được bồi thường các thiệt hại phát sinh do mưa lớn, ngập nước hoặc lũ lụt nếu rủi ro này nằm trong phạm vi bảo hiểm của hợp đồng. Bạn sẽ được hỗ trợ:

Thiệt hại phần thân vỏ do va chạm: Các vết móp méo, trầy xước hoặc biến dạng khung gầm, vỏ xe do tai nạn trong quá trình di chuyển dưới mưa bão sẽ được bảo hiểm chi trả chi phí phục hồi.

Thay thế bộ phận hư hỏng: Các bộ phận như đèn xe, gương, cản trước/sau, cửa xe... bị hỏng hóc do thiên tai sẽ được sửa chữa hoặc thay mới tùy theo mức độ tổn thất.

Thiệt hại do thiên tai trực tiếp: Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm hiện nay đều bao gồm phạm vi bồi thường cho các tổn thất do bão, lũ lụt, giông lốc, sét đánh hoặc cây đổ.

Chi phí cứu hộ: Trong trường hợp xe gặp sự cố không thể di chuyển trong vùng ngập lụt, công ty bảo hiểm thường hỗ trợ chi phí cẩu kéo xe về xưởng sửa chữa (tùy vào điều khoản cụ thể trong hợp đồng).

Phạm vi bồi thường và mức miễn thường sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp bảo hiểm và gói sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Bảo hiểm thân vỏ ô tô bồi thường thiệt hại phần thân vỏ do va chạm.

Những trường hợp bảo hiểm thân vỏ có thể không bồi thường

Không phải mọi thiệt hại trong mùa mưa lũ đều được bảo hiểm chi trả. Để tránh tình trạng “mất tiền mua bảo hiểm nhưng vẫn phải tự sửa xe”, chủ xe cần nắm rõ các điểm loại trừ sau:

Hợp đồng không bao gồm thủy kích: Hư hỏng động cơ do ngập nước có thể không được chi trả nếu hợp đồng không có điều khoản bổ sung.

Lỗi từ người lái: Cố tình đi vào vùng ngập sâu hoặc khởi động lại xe sau khi chết máy khiến thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Không khai báo đúng quy trình: Tự ý sửa chữa trước khi thông báo và giám định tổn thất.

Sử dụng xe sai mục đích: Xe đăng ký cá nhân nhưng thực tế dùng để kinh doanh hoặc vận tải.

Chủ động bảo vệ xe mùa mưa với bảo hiểm thân vỏ mua online trên MoMo

Hiện nay, thay vì phải mất thời gian gặp gỡ đại lý, nhiều chủ xe chuyển sang xu hướng mua bảo hiểm trực tuyến. Nền tảng MoMo đã trở thành địa chỉ tin cậy để khảo sát giá bảo hiểm thân vỏ ô tô và chốt hợp đồng chỉ trong vài phút.

Tại sao nên chọn mua bảo hiểm thân vỏ trên MoMo?

So sánh 9 hãng bảo hiểm: Dễ dàng đối chiếu mức phí và quyền lợi từ nhiều đối tác uy tín hàng đầu như: Bảo Việt, PVI, PJICO, DBV, MIC,...

Tối ưu chi phí: Thường có các chương trình ưu đãi lên tới 3 triệu đồng, hỗ trợ người dùng tiết kiệm chi phí mua bảo hiểm ô tô.

Mua nhanh chóng: Quy trình trực tuyến đơn giản, kết hợp công nghệ AI hỗ trợ thẩm định xe, giảm bớt thủ tục và thời gian chờ đợi.

Tư vấn theo nhu cầu: Hỗ trợ lựa chọn quyền lợi phù hợp, bao gồm các điều khoản bổ sung quan trọng như bảo hiểm thủy kích trong mùa mưa bão.

Mua online trên MoMo nhanh chóng, linh hoạt.

Mùa mưa lũ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho xe ô tô. Một gói bảo hiểm thân vỏ phù hợp sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính khi xảy ra sự cố và mang lại sự an tâm trên mỗi hành trình. Hãy truy cập ngay MoMo để kiểm tra giá bảo hiểm thân vỏ ô tô và nhận những ưu đãi hấp dẫn.