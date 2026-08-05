Đề thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang sẽ thế nào?

(VTC News) -

Thông tin tại họp báo sáng nay 5/8, ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho biết, việc xây dựng đề thi vốn là khâu phức tạp ở mọi kỳ thi, nhưng đợt thi lại lần này với 328 thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, yêu cầu còn cao hơn khi phải bảo đảm sự tương đồng về độ khó với đề thi đợt một.

Bộ GD&ĐT đã giao ban ra đề xây dựng theo hướng cân bằng, “không quá dễ cũng không quá khó”, đồng thời mời các chuyên gia khảo thí tham gia đánh giá để bảo đảm tính công bằng giữa hai đợt thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định quá trình ra đề được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng và sau khi kỳ thi kết thúc, phổ điểm của đợt thi lại cũng sẽ được công bố công khai.

Ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì họp báo.

Đại diện Bộ cũng nhấn mạnh việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa kết quả hay xóa bỏ trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm quy chế thi. Nếu trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thí sinh có hành vi gian lận, việc xử lý vẫn được thực hiện theo quy định, kể cả khi thí sinh đã trúng tuyển và đang theo học đại học.

Về công tác tổ chức, các khâu còn lại của kỳ thi tiếp tục do tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo phân cấp. Trước đề xuất lắp camera tại 15 phòng thi của đợt thi lại, ông Thưởng cho rằng hiện chưa cần thiết.

Tuy nhiên, trước thực tế các phương thức gian lận ngày càng tinh vi, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu phương án lắp camera trong phòng thi từ năm sau, dù việc triển khai sẽ gặp nhiều thách thức khi cả nước có khoảng 54.000 phòng thi.