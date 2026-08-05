Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Cần ổn định tâm lý học sinh chuyên Tuyên Quang

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định không đặt vấn đề phân biệt “học sinh trung thực hay chưa trung thực” ở thời điểm hiện nay, trong bối cảnh xử lý vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, việc tổ chức thi lại nhằm giúp các em có kết quả phản ánh đúng năng lực, không còn băn khoăn liệu điểm số của mình có thực chất hay không.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang có giải pháp hỗ trợ, ổn định tâm lý cho học sinh và bảo đảm giữ bí mật danh tính của các em trong quá trình xử lý vụ việc.

Ông Thưởng cho biết kết quả điều tra bước đầu xác định sai phạm thuộc về cả hội đồng thi. Những bất thường trong kết quả của thí sinh được xem là hệ quả từ sai phạm của những người có trách nhiệm tổ chức kỳ thi.

“Chúng tôi đề nghị tỉnh Tuyên Quang ổn định tâm lý của học sinh, đảm bảo danh tính của các em”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói.

Ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại họp báo sáng 5/8.

Vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được phát hiện sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xuất hiện 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, với điểm trung bình 9,58 - cao nhất cả nước.

Những con số bất thường nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu tiêu cực trong công tác tổ chức kỳ thi. Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an rà soát, xác minh. Đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 29 bị can.

Bộ GD&ĐT cho biết kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm có tổ chức, với sự bàn bạc, phân công và tham gia của nhiều người.

“Bước đầu phát hiện có sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ”, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay.