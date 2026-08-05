Bắt người đàn ông mang theo vũ khí gần sân golf của ông Trump

(VTC News) -

Nghi phạm được xác định là Jeanine John Taele (38 tuổi) đến từ Downey, California. Hắn ta bị bắt giữ vào chiều 2/8 tại sân golf ở Rancho Palos Verdes.

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, đặc vụ liên bang mặc thường phục phát hiện người này “đi lại khắp khuôn viên sân golf, chụp ảnh và quay video, dường như đang giám sát các hoạt động lập kế hoạch an ninh”.

Đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại sân golf của ông Trump ở khu vực Los Angeles vào năm 2024. (Ảnh: Getty)

Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát thu hồi băng đạn 16 viên chứa đạn đầu rỗng từ túi quần của nghi phạm. Sau đó, cảnh sát khám xét xe của nghi phạm và thu hồi khẩu súng lục đã nạp đạn, trong đó có một viên đạn được nạp sẵn cùng với băng đạn khác chứa đạn đầu rỗng.

Đến ngày 3/8, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và cảnh sát quận Los Angeles tiến hành khám xét nhà của Taele, nơi họ tìm thấy một khẩu súng trường tấn công, một khẩu súng lục, một áo chống đạn, băng đạn dung lượng lớn, đạn dược, 2 máy bộ đàm cùng “nhiều cuốn sổ ghi chép chứa những lời khai đáng lo ngại”.

Tuy nhiên, giới chức chưa công bố chi tiết nội dung ghi chép này và cũng chưa xác nhận liệu chúng có đề cập đến các mối đe dọa nhằm vào ông Trump hay không.

Điều tra sau đó cũng cho thấy nghi phạm Taele còn đang bị cảnh sát thành phố El Segundo, bang California điều tra trong vụ cướp xảy ra vào tháng 11/2025.

Nghi phạm dự kiến sẽ ra hầu tòa vào chiều 4/8 (giờ địa phương) để nghe cáo trạng. Hiện tại, chưa có thông tin về việc phiên tòa đã diễn ra hay chưa.

Ông Trump trở thành mục tiêu của nhiều vụ ám sát kể từ chiến dịch tranh cử năm 2024. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến đến câu lạc bộ golf bằng trực thăng vào tối 4/8 để tham dự bữa tối gây quỹ do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) tổ chức.