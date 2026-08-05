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Tổ chức thi lại tất cả các môn với thí sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn với thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, dự kiến ngày 14-15/8.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 hoặc 10 ngày Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức, gồm nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày liên tục.

Vì sao thí sinh chuyên Tuyên Quang được thi lại, còn Quảng Trị thì không? Tại họp báo sáng 5/7, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết hai vụ việc gian lận thi cử ở Tuyên Quang và Quảng Trị có bản chất và phạm vi sai phạm khác nhau.

328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học thế nào? Theo Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 nhưng vẫn được xét tuyển đại học ở đợt riêng.

Cấm vượt ở làn ngược chiều cần song hành với phạt tài xế chạy chậm ôm làn trái Để giao thông vừa an toàn vừa thông suốt, việc cấm vượt xe ở làn ngược chiều cần đi cùng với phạt tài xế chạy chậm vẫn ôm làn trái khiến xe sau không thể vượt.

Tưởng cận thị và nóng trong, bé gái suýt mất thị lực vì khối u hiếm Nữ sinh 14 tuổi bị lồi mắt và chảy máu cam nhiều tháng nhưng gia đình chỉ nghĩ là cận thị, nóng trong, đến khi nhập viện khối u đã xâm lấn nền sọ.

AI làm nóng cuộc đua chip nhớ toàn cầu Cơn sốt AI đang tạo áp lực chưa từng có lên nguồn cung chip nhớ HBM và DRAM, buộc nhiều tập đoàn công nghệ từ Apple đến Microsoft phải điều chỉnh chiến lược.

Vụ 147 điểm 10 ở trường Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố thêm 2 bị can Thêm 2 người bị cơ quan điều tra khởi tố trong vụ 147 điểm 10 ở trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can lên 29 người.

Dự án bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô: Bao giờ hết lãng phí? Dự án bệnh viện quốc tế với tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD, nhưng gần 30 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công trình vẫn chỉ là khối bê tông dang dở.

Truy tố tài xế lấn làn gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung vừa bị truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vì sao Lam Trường là con út nhưng vẫn luôn được gọi là anh Hai? Biệt danh "Anh Hai" gắn liền với Lam Trường từ những ngày đầu sự nghiệp và được người hâm mộ yêu mến gọi đến tận hôm nay.

Tin nóng thế giới hôm nay 5/8: Iran cảnh báo Mỹ 'châm ngòi Thế chiến III' Tổng hợp tin tức thế giới ngày 5/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Nga - Ukraine, tình hình Biển Đỏ, căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Brazil.

Gia Lai quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ, phát hiện nhiều kỷ vật quý Các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ, khai quật gần 600 phần mộ và thu thập hàng trăm mẫu ADN cùng nhiều kỷ vật.

HLV Kiatisak: Tuyển Thái Lan phải vào top 12 châu Á, không chỉ là vô địch ASEAN Cup HLV Kiatisak cho rằng Thái Lan cần hướng tới top 12 châu Á và tham dự World Cup thay vì chỉ tập trung vào việc vô địch ASEAN Cup.